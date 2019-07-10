《經濟通通訊社１０日專訊》隔夜英鎊跌至６個月新低，受下屆英國首相可能無協議脫歐及
英倫銀行或減息所拖累。英鎊今早仍然偏軟，現跌０﹒１％，報１﹒２４５４美元。
博彩市場顯示，現時前外相約翰遜有９５％的機會成為下任英國首相，部分投資者擔心約翰
遜將把英國推向無協議脫歐。雖然英國國會通過一項修訂，增加下任首相通過暫停國會來強行推
行無協議脫歐的難度，不過並未完全堵截硬脫歐的可能性。（ｍｎ）
10/07/2019 11:05
【脫歐之後】憂硬脫歐及英倫銀行減息，英鎊今早續偏軟
《經濟通通訊社１０日專訊》隔夜英鎊跌至６個月新低，受下屆英國首相可能無協議脫歐及
英倫銀行或減息所拖累。英鎊今早仍然偏軟，現跌０﹒１％，報１﹒２４５４美元。
博彩市場顯示，現時前外相約翰遜有９５％的機會成為下任英國首相，部分投資者擔心約翰
遜將把英國推向無協議脫歐。雖然英國國會通過一項修訂，增加下任首相通過暫停國會來強行推
行無協議脫歐的難度，不過並未完全堵截硬脫歐的可能性。（ｍｎ）
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