【減息將至】野村料儲局今年減息兩次，避免經濟較預期進一步放緩

《經濟通通訊社１０日專訊》野村發表報告，相信美國經濟將在今明兩年放緩，預計聯儲局

將實施兩次防範性減息，以防止經濟出現比預期更嚴重的放緩。

野村又稱，估計歐洲央行將在９月減息並重啟量化寬鬆政策，而英倫銀行料在２０２０年５

月加息，比之前預測的加息時間推後６個月。（ｍｎ）

