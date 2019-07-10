《台股攻略－馮偉明》電金齊升，台股升９５點

《台股攻略》台股今日（１０日）開高走高，升９５﹒７０點，收１０７９８﹒４８點，成

交金額為新台幣１０２８﹒２３億元。

台積電領軍下，台股今日高開，大立光即將召開法說會，股價今早亦強勢，電子類股指數開

高，加上富邦金及國泰金自結財報成績亮麗，金融股指數早盤亦上漲。大立光升３﹒３％、台積

電升２％，鴻海則盤中震盪整理，終場收新台幣７７﹒９元。大立光領漲，光學族群包括玉晶光

及亞光今日分別有３﹒４％及２﹒８％的漲幅。雖然蘋概股遭券商調降評級，但今日有買盤加持

，帶動類股表現，正崴今日直奔漲停，台表科、南亞科及偉詮電等股價也在買盤支持下上揚。華

為概念股中，超眾升超過７％，雙鴻也有３％以上的升幅。此外，金像電、廣達、聯發科、全新

、奇鋐、緯創及日月光也同步上揚。

大立光明日法說會釋出的產業訊息，料將是電子股下半年走勢的重要參考指標，隨後還有台

積電等重量級電子股的法說陸續登場，預期中美貿易戰對景氣造成的實質影響將是第三季台股資

金流向的重點所在。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

