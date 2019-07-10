  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/07/2019 18:00

《台股攻略－馮偉明》電金齊升，台股升９５點

　　《台股攻略》台股今日（１０日）開高走高，升９５﹒７０點，收１０７９８﹒４８點，成
交金額為新台幣１０２８﹒２３億元。
　　台積電領軍下，台股今日高開，大立光即將召開法說會，股價今早亦強勢，電子類股指數開
高，加上富邦金及國泰金自結財報成績亮麗，金融股指數早盤亦上漲。大立光升３﹒３％、台積
電升２％，鴻海則盤中震盪整理，終場收新台幣７７﹒９元。大立光領漲，光學族群包括玉晶光
及亞光今日分別有３﹒４％及２﹒８％的漲幅。雖然蘋概股遭券商調降評級，但今日有買盤加持
，帶動類股表現，正崴今日直奔漲停，台表科、南亞科及偉詮電等股價也在買盤支持下上揚。華
為概念股中，超眾升超過７％，雙鴻也有３％以上的升幅。此外，金像電、廣達、聯發科、全新
、奇鋐、緯創及日月光也同步上揚。
　　大立光明日法說會釋出的產業訊息，料將是電子股下半年走勢的重要參考指標，隨後還有台
積電等重量級電子股的法說陸續登場，預期中美貿易戰對景氣造成的實質影響將是第三季台股資
金流向的重點所在。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
中國故事10/07/2019
成本優勢顯著 春秋航空飛往收成期
生財有道10/07/2019
二線內房齊起動 富力地產值得追逐
生財有道10/07/2019
港股通新貴 貓眼娛樂價值釋放
剖析天下10/07/2019
新加坡經濟放緩 預示亞洲前景
生財有道10/07/2019
《開市Good Morning》林家亨：港股反彈僅短暫
國際動態10/07/2019
日指偷運化武材料往平壤 韓否認
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金