《古臣周記－古臣》新股「煙不離酒」，百威亞太抽唔抽得過？

《古臣周記》貼市嘅缸友應該感受到最近魚缸嘅焦點，幾乎每日十大成交量入邊都有幾隻係

半新股，而且部分成績都幾省鏡，幾乎合埋雙眼求其買一隻，ｓｅｔ好止賺位都有一千幾百銀執

，攪到阿臣都心郁郁想買返幾手。其中最令阿臣心郁嘅自然係中煙香港（０６０５５），由上市

價４﹒８８銀，幾日間最高炒到２８﹒５銀，急飆４﹒８倍，如果ＩＰＯ後手持一手就勁賺成２

３６２０銀，打破上年毛記（０１７１６）最多賺２１１２１銀嘅神話。作為香江唯一一隻煙草

佬，講話題的確夠晒「煞食」，不過睇返中煙嘅招股書，其實盤數就唔太好睇，上年盈利仲有倒

退嘅跡象，少賺兩成半到２﹒６億；營業額７０億銀跌一成。如果買咗嘅缸友係諗住坐貨到公布

中期業績，咁就要「諗過度過」。



＊中煙香港大幅炒高，「飲酒」難期望？＊



除咗「食煙」，「飲酒」都係缸友另一個會談論嘅話題，講緊嘅係下個星期五（１９日）掛

牌、聽日（１１日）中午截止認購嘅百威亞太（０１８７６）。呢隻大魚係由全球最大啤酒生產

商百威英博（ＡＢ ＩｎＢｅｖ）分拆出嚟嘅亞太區業務，將會係香江歷來第五大新股。不過，

缸友可能會對今次百威亞太上市集資用嚟還債而有微言，不過君不見當年ＡＩＡ（０１２９９）

上市都係為阿媽還債，但今日成績如何有目共睹啦！睇埋盤數佢，百威亞太上年盈利同收入都有

增長，分別為約三成及近九巴仙，比青啤（００１６８）同潤啤（００２９１）都要好；再睇埋

毛利率同純利率更加有５５﹒２巴仙同１６﹒７巴仙，比青啤３７﹒７巴仙同５﹒３巴仙、潤啤

３５﹒１巴仙同３﹒１巴仙為高。加上品牌方面走高端路線，估值當然會較高，市盈率實際上只

係比青啤３０﹒７倍略高，大約有３３﹒５倍，而潤啤就有３７﹒１倍。

以大市值上市，加上港元拆息最近急升，借孖屐嘅意欲都少啲，古臣諗缸友唔好期望佢掛牌

後會好似中煙咁升到癲咗，不過只要「孖屐」氣氛唔太差，應該都可以有幾巴仙落袋，想短線嘅

缸友就ｓｅｔ定目標，靈活走位啦！

至於想長揸嘅缸友，可能就要等一等啦。長遠去睇，阿臣認為除非再有收購否則銷量都唔會

大增，三年前阿媽嗰邊已經收購全球第二大啤酒廠商ＳＡＢＭｉｌｌｅｒ ＰＬＣ（薩博米勒）

而攪到債台高築，而現時阿媽已經佔全球啤酒市場三分一，再收購會買咩，阿臣都未諗到。再講

，花旗國魚缸最近再創高峰，上個星期當地公布嘅就業數據已經令減息憧憬下降，阿臣認為侵侵

（特朗普）對鮑叔（鮑威爾）嘅態度可能會係美股下個回調嘅借口。花旗國魚缸若果要跌，香江

都應該無走雞囉，所以等跌缸友先諗長線投資啦。另外，缸友都應該記得阿里市傳會喺下半年嚟

香江上市，阿臣睇好阿里表現多啲，而且長線去睇入恆指嘅機會幾大，如果無咩閒錢或者睇長線

嘅缸友，不如留返啲彈藥重鎚呢隻好過啦！



＊魚缸欠缺催化劑，短期維持上落格局＊



花旗國減息憧憬降溫，上個星期五出嘅非農數據大勝「孖屐」預期，之前大貪覺得可以減息

半厘嘅願望要落空啦！但係「孖屐」都仍然認為今個月可能會減四分一厘，不過如果呢個期望都

落空咁，魚缸嚟緊可能仲有一下要跌啊。魚缸今個星期開局已經連失十天、百天、廿天同五十天

線，當中十天線開始掉頭，本來希望升破百天線形成黃金交叉，睇嚟要暫告一段落。恆指１４天

ＲＳＩ現時仍然屬於合理水平，或者之後中美談判有好消息就可以彈一彈，現水平阿臣覺得魚缸

都係以上落市居多，咁嘅情況下阿臣可能試試買下星期出世嘅界內證，所以先按兵不動啊！



表列截至７月１０日（１１：００ａｍ止）投資組合表現：



股份 股數 平均買入價 現價 總值

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港股：

金界 ４０００股 ９﹒６５元 ９﹒９２元 ３９６８０元

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股票市值 ： ３９６８０元

剩餘現金 ：１１２５８１元

組合淨值 ：１５２２６１元

組合本月收益表現：＋ ０﹒９２％（截至上月底止組合淨值：１５０８７０元）

組合累計收益表現：＋４５﹒０１％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：００ａｍ

