《談國論企－黎偉成》城鎮居民二季度收入就業信心降

《談國論企》中國人民銀行調查統計司發布的報告顯示，城鎮儲戶收入感受及信心指數於

２０１９年二季度環比及同比皆回落，和就業感受及預期指數環比及同比亦跌，似在一定程度意

味特朗普於２０１８年３月份對華挑起貿戰而在７月份單方實施劣策以來，對中國的消費者開始

產生若干程度的負面影響。但中國政府仍可以繼續以供給側改革為主的刺激內部需求支持實體經

濟保持穩中有進成長，實為相當不錯的抗「特」佳績也，尤其是現處環球經濟不穩定、不明確因

素漸增劣境為然



＊收入仍擴張就業預期緩降有良性啟示＊



來自中國人民銀行的《２０１９年第二季度城鎮儲戶問卷調查報告》的資料，可見中國的企

業在存困中仍有頗不少良性的發展態勢：

特別是（一）城鎮儲戶（Ｉ）收入感受指數，於２０１９年二季度即使同比回落１﹒８個百

分點，不僅較上年同期所跌的２﹒２％少跌０﹒４個百分點，更重要的是此數仍處於臨界點５０

以上的５３擴張水平，且「增加」或「基本不變」的分類指數佔比高達８８﹒８和同比略低

０﹒１個百分點。和（ＩＩ）收入信心指數於２０１９年二季度所達的５２﹒６，同比回落

１﹒６個百分點，相對於２０１８年同期５３﹒５的０﹒７個百分點的跌幅要高得多。

相信此與（二）就業情況及預期為差有關，其中：就業感受指數於２０１９年二季度達

４４﹒２的同比下降１﹒６個百分點，遠較２０１８年同期回落０﹒８個百分點，倍增即０﹒８

個百分點，因其中之（ｉ）形勢嚴峻、就業困難或看不清者之佔比達３３﹒９％，而（ｉｉ）一

般佔５０﹒６％和形勢較好、就業容易者的佔比僅１５﹒５％。此亦為特廝對華所挑起之貿戰的

負面影響所致，相信今後一段時間受壓不輕。

唯是就業預期指數於２０１９年二季度所達５２﹒３，同比回落１﹒４個百分點，則比

２０１８年同期的跌幅１﹒８個百分點少跌０﹒４個百分點。

反而（三）城鎮儲戶擔心通貨問題，此當與中國對特廝單邊對華輸美若干商品加徵關稅劣行

有關，因中國政府不得不被動式的對進口美貨採取相若的反制措施，此使下一個季度的物價預期

指數加大憂疑，於２０１９年一季度達６２的同比增長１﹒６個百分點，相對於２０１８年同期

所增０﹒４多增凡１﹒４個百分點之普，其中「上升」的分類指數２９﹒２，與「基本不變」５

２﹒８和「下降」１０﹒４合共所達６３﹒２，當然有一定程度的隱憂。

正因為收入及就業信心仍然不足，故儲戶對多樣主要投資亦普見信心不足，其中（四）房價

於２０１９年一季度「上漲「佔比只為２８﹒２％，由是「基本不變」、「下降」者的佔比即使

分別為５０﹒８個百分點和９﹒８個百分點，也顯市場人士淡看前景。

由房地產開發商以至炒家對投機之於房地產的信心不足，乃因（Ａ）政府更注重強化市場監

管，特別是堅決遏制投機炒房活動，保障合理住房需求。



＊偏受投資方式仍每見審慎反屬佳象＊



城鎮儲戶的最新資金投放動向為（四）傾向於更多投資佔比只為２８﹒２％，同比回落１個

百分點，更多儲蓄佔４５﹒２％同比增長０﹒４個百分點，更多消費佔２６﹒４％，同比回落０

﹒５個百分點，而更多投資佔２８﹒２％，較上年同期少佔１個百分點。

由是可見，由特朗普源源不絕挑地的環球經濟、政治不明確不穩定因素困擾，對中國以至全

球政經皆屬壞事。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

