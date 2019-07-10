《異動股》舜宇升近半成暫最佳藍籌，上月手機鏡頭出貨量升一成六

《經濟通通訊社１０日專訊》舜宇（０２３８２）開報８４﹒７５元，升４﹒５％，重上十

天線（約８２﹒９７元），暫成交１２萬股，涉資１０３３萬元。該股為現時表現最佳藍籌。

舜宇光學昨日（９日）公布今年６月份各產品出貨量，期內手機鏡頭出貨量按年增長

１５﹒９％至１﹒０１億件，主要因為公司手機鏡頭市場份額上升，惟按月跌５﹒２％。

車載鏡頭出貨量按年上升３４﹒７％至４１６﹒２萬件，按月上升６﹒２％，主要因車載攝

像頭領域有較好的發展。

手機攝像模組出貨量按年升２１﹒９％至４３２３﹒３萬件，按月增８﹒９％，主要因公司

手機攝像模組市場份額的上升。

現時，恆生指數報２８２４５，升１２８點或升０﹒４６％，主板成交２４﹒２０億元。國

企指數報１０６９８，升０﹒４５％或升４７點。

上證綜合指數報２９３５，升６點或升０﹒２４％，暫成交１３﹒００億元人民幣。



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

比亞迪電子（００２８５） １０﹒９８０元 升１﹒８６％

華顯光電 （００３３４） ０﹒５７０元 無升跌

通達集團 （００６９８） ０﹒６１０元 升１﹒６７％

信利國際 （００７３２） １﹒１２０元 無升跌

高偉電子 （０１４１５） １﹒４００元 無升跌



丘鈦科技 （０１４７８） ６﹒３８０元 升２﹒０８％

晨訊科技 （０２０００） ０﹒３０５元 無升跌

瑞聲科技 （０２０１８） ４３﹒１５０元 升１﹒６５％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒０６０元 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｓｃ）

