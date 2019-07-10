  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/07/2019 13:29

《異動股》中生製藥揚半成暫最佳藍籌，此前獲里昂升目標價

　　《經濟通通訊社１０日專訊》醫藥股有追捧，其中中生製藥（０１１７７）暫表現最佳藍籌
，現報８﹒８９元，升５﹒３３％，盤中高見８﹒９１元，暫成交達３０９６萬股，涉資
２﹒６９億元。
　　里昂此前發表研究報告，指早前獲國家藥監局頒發藥品註冊批件的重磅藥品安羅替尼，料可
為中生製藥帶來收入貢獻，故上調該股目標價由９﹒１８元升至１０﹒５６元，評級維持「買入
」。
　　現時，恆生指數報２８２２７，升１１１點或升０﹒４０％，主板成交４００﹒５６億元。
國企指數報１０７０９，升０﹒５５％或升５８點。
　　上證綜合指數報２９２８，升不足１點，暫成交８６２﹒７５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　四環醫藥（００４６０）　　　１﹒７５元　　　升１﹒１６％
　　朗生醫藥（００５０３）　　　１﹒０６元　　　無升跌
　　遠大醫藥（００５１２）　　　４﹒５６元　　　升０﹒６６％
　　中國中藥（００５７０）　　　３﹒６６元　　　升２﹒２３％
　　新華製藥（００７１９）　　　３﹒６５元　　　無升跌
　　
　　康哲藥業（００８６７）　　　７﹒４５元　　　升２﹒１９％
　　石藥集團（０１０９３）　　１２﹒７４元　　　升４﹒４３％
　　國藥控股（０１０９９）　　２７﹒３５元　　　升３﹒４０％
　　先鋒醫藥（０１３４５）　　　０﹒６８元　　　跌１﹒４５％
　　麗珠醫藥（０１５１３）　　１９﹒０２元　　　升２﹒８１％
　　
　　華潤醫療（０１５１５）　　　５﹒８７元　　　升０﹒６９％
　　三生製藥（０１５３０）　　１４﹒１４元　　　升３﹒０６％
　　康臣藥業（０１６８１）　　　４﹒９９元　　　跌０﹒２０％
　　石四藥　（０２００５）　　　６﹒９５元　　　升３﹒１２％
　　復星醫藥（０２１９６）　　２４﹒５５元　　　升５﹒５９％
　　華潤醫藥（０３３２０）　　　８﹒８４元　　　升４﹒００％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態10/07/2019
日指偷運化武材料往平壤 韓否認
中國故事09/07/2019
【承興亂局】羅靜案激千重浪 承興國際暴瀉 京東拒認欠款
生財有道09/07/2019
【吉利炒車】吉利發盈警兼降銷售目標 大摩狠劈目標價至5元
FOCUS09/07/2019
【FOCUS】德銀大裁員伴「魔笛」 啟示盯緊盈利
生財有道09/07/2019
《開市Good Morning》朱紅：吉利暫不宜入市博反彈
國際動態09/07/2019
【希臘變天】保守派擊敗左翼聯盟
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金