《異動股》中生製藥揚半成暫最佳藍籌，此前獲里昂升目標價

《經濟通通訊社１０日專訊》醫藥股有追捧，其中中生製藥（０１１７７）暫表現最佳藍籌

，現報８﹒８９元，升５﹒３３％，盤中高見８﹒９１元，暫成交達３０９６萬股，涉資

２﹒６９億元。

里昂此前發表研究報告，指早前獲國家藥監局頒發藥品註冊批件的重磅藥品安羅替尼，料可

為中生製藥帶來收入貢獻，故上調該股目標價由９﹒１８元升至１０﹒５６元，評級維持「買入

」。

現時，恆生指數報２８２２７，升１１１點或升０﹒４０％，主板成交４００﹒５６億元。

國企指數報１０７０９，升０﹒５５％或升５８點。

上證綜合指數報２９２８，升不足１點，暫成交８６２﹒７５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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四環醫藥（００４６０） １﹒７５元 升１﹒１６％

朗生醫藥（００５０３） １﹒０６元 無升跌

遠大醫藥（００５１２） ４﹒５６元 升０﹒６６％

中國中藥（００５７０） ３﹒６６元 升２﹒２３％

新華製藥（００７１９） ３﹒６５元 無升跌



康哲藥業（００８６７） ７﹒４５元 升２﹒１９％

石藥集團（０１０９３） １２﹒７４元 升４﹒４３％

國藥控股（０１０９９） ２７﹒３５元 升３﹒４０％

先鋒醫藥（０１３４５） ０﹒６８元 跌１﹒４５％

麗珠醫藥（０１５１３） １９﹒０２元 升２﹒８１％



華潤醫療（０１５１５） ５﹒８７元 升０﹒６９％

三生製藥（０１５３０） １４﹒１４元 升３﹒０６％

康臣藥業（０１６８１） ４﹒９９元 跌０﹒２０％

石四藥 （０２００５） ６﹒９５元 升３﹒１２％

復星醫藥（０２１９６） ２４﹒５５元 升５﹒５９％

華潤醫藥（０３３２０） ８﹒８４元 升４﹒００％

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（ｓｃ）

