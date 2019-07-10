《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》內地市場准入放寬為吃貨帶來福音。馬來
西亞冷凍帶殼榴蓮自今年５月首次獲得中國市場准入資格後，首批裝有４噸榴蓮的貨機已於６月
下旬抵達上海。市場預計，未來馬來西亞每月將向中國市場出口１０００噸冷凍帶殼榴蓮。
而在此之前，馬來西亞只可以向中國出口榴蓮果肉和果泥。中國市場的榴蓮主要以泰國榴蓮
為主，馬來西亞的「貓山王」榴蓮都要通過轉運才能進入中國市場。
10/07/2019 17:25
【駐滬專電】首批馬來西亞「貓山王」榴蓮將在中國開賣
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》內地市場准入放寬為吃貨帶來福音。馬來
西亞冷凍帶殼榴蓮自今年５月首次獲得中國市場准入資格後，首批裝有４噸榴蓮的貨機已於６月
下旬抵達上海。市場預計，未來馬來西亞每月將向中國市場出口１０００噸冷凍帶殼榴蓮。
而在此之前，馬來西亞只可以向中國出口榴蓮果肉和果泥。中國市場的榴蓮主要以泰國榴蓮
為主，馬來西亞的「貓山王」榴蓮都要通過轉運才能進入中國市場。
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