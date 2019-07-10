《午市前瞻》港股今技術反彈，短期穩守兩萬八視乎鮑威爾聽證言論

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚中美貿易代表通電話，繼續就解決貿易問題進行談判，白

宮國家經濟委員會主任庫德洛指通話具有建設性，加上美國商務部長羅斯稱，美國政府將在不會

對國家安全構成威脅的情況下，向尋求對華為銷售產品的公司發放許可證，兩國關係有好轉跡象

，港股今早高開１９６點，報２８２９９，收復廿天線（約２８１８５點）及５０天線

（約２８１３１點），之後更一度漲至最高２８３１１，升１９５點。

其後，國家統計局公布的６月全國居民消費價格（ＣＰＩ）按年漲２﹒７％，符合市場預期

，與５月持平，港股升幅不斷收窄，更一度低見２８１４４，升２８點。不過，之後港股回順重

拾升幅，最終午收２８２０５點，升８９點或０﹒３２％，廿天線及５０天線失而復得。半日成

交額３６５﹒６７億元。國企指數半日報１０７０１，升５１點或０﹒４８％。

Ａ股微跌，上證報２９２７，跌不足１點，成交７８５﹒５７億元人民幣。深成指報

９１９６，跌１點，成交５０１﹒６５億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）微升０﹒０８％，報６４﹒９５元；港交所

（００３８８）走高０﹒４４％，報２７１﹒８元；騰訊（００７００）跟隨大市漲１﹒２％，

報３５５元；中移動（００９４１）逆市跌０﹒５％，報６９﹒８５元；友邦（０１２９９）亦

跌０﹒５４％，報８３﹒４元。



＊兩大醫藥藍籌再有追捧，舜宇上月出貨量按年升股價漲＊



兩大醫藥藍籌過去兩日走低之後回升，中生製藥（０１１７７）上升４﹒３８％，報

８﹒８１元，為半日表現最好藍籌；石藥（０１０９３）亦漲２﹒９５％，報１２﹒５６元，為

表現最好國指股；三生製藥（０１５３０）升２﹒６２％，報１４﹒０８元；國藥

（０１０９９）亦升２﹒０８％，報２７元。

舜宇（０２３８２）上月手機鏡頭出貨量按年增長１５﹒９％至１﹒０１億件，主要因為公

司手機鏡頭市場份額上升，加上大和、野村繼續唱好，收升２﹒９６％，報８３﹒５元；瑞聲（

０２０１８）遭建銀國際唱淡，大削目標價三成六至４１﹒８元，評級亦由跑贏大市下調至中性

，惟半日微升０﹒４７％，報４２﹒６５元；丘鈦（０１４７８）漲２﹒０８％，報６﹒３８元

；比亞迪電子（００２８５）則跌０﹒７４％，報１０﹒７元。

內地媒體引述消息指，監管部門已向部分銀行進行指導，要求控制房地產貸款額度，惟內房

未受消息影響。龍湖（００９６０）６月合同銷售按年升２﹒１４％至達２１４﹒３億人幣，首

六個月累計實現合同銷售更按年升８﹒７７％，半日漲２﹒８９％，報３０﹒２５元；恆大

（０３３３３）走高２﹒５３％，報２２﹒３元；融創（０１９１８）升１﹒７６％，報

３７﹒５元；碧桂園（０２００７）亦升１﹒６％，報１１﹒４２元。



＊長實遭惠譽撤回評級走低，安踏繼續受沽空報告拖累＊



惠譽撤回長實（０１１１３）的長期外幣信貸評級「Ａ」、高級無擔保債券評級「Ａ」，以

及發行３０億美元規模的歐元中期票據「Ａ」評級，半日跌０﹒７５％，報５９﹒６元，為表現

最差藍籌。其他本地地產股就普遍向上，新地（０００１６）微升０﹒３８％，報１３１﹒９元

；新世界（０００１７）亦微升０﹒１６％，報１２﹒２２元；信置（０００８３）微走高０﹒

１５％，報１３﹒１６元。

安踏（０２０２０）強烈否認沽空機構渾水的報告中的指控，認為有關指控並不準確及具誤

導性，今日繼續受拖累跌２﹒０４％，報５０﹒３元；３６１度（０１３６１）亦跌

２﹒６５％，報１﹒４７元；不過其他體育用品股就隨市向上，李寧（０２３３１）漲

４﹒２２％，報１９﹒２６元；特步（０１３６８）升２﹒５７％，報４﹒７９元。

中東局勢持續緊張油價上漲，三桶油普遍向上，中海油（００８８３）漲１﹒７％，報

１３﹒１８元；中石油（００８５７）亦升１﹒１９％，報４﹒２５元；中海油服

（０２８８３）走高３﹒３９％，報７﹒９２元；中石化（００３８６）微跌０﹒２％，報

５﹒１１元。



＊連敬涵﹕手機設備股前景一般，現不宜沾手＊



港股五連跌後，今早一度反彈近２００點。勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵對《經濟通

通訊社》表示，鑑於昨日恆指失守２０天線及５０天線，但仍穩守兩萬八，可見港股暫時在兩萬

八關口喘定，故目前走勢屬技術性反彈居多。

另外，外圍因素方面，他表示，中美貿易代表昨日通電話，展開新一輪貿易會談，加上美方

在華為事件釋出善意，均有助改善市場氣氛。

市場現時觀望今晚起一連兩天，聯儲局主席鮑威爾出席聽證會發表的言論，連敬涵認為，如

果鮑威爾的言論對本月減息保持開放態度，港股短期將可企穩兩萬八；相反，若其言論偏「鷹派

」，令市場對於本月減息期望落空，港股恐要下試２７５００點水平，即六月的上升裂口位。

舜宇６月份手機鏡頭出貨量按年增長一成六，符合市場預期，造就股價早段反彈。不過，連

敬涵認為，目前手機設備股仍不宜沾手，因為全球市場對手機的需求放緩，加上華為事件仍未有

明確的好消息，相關股份縱然反彈亦屬短暫升勢。另一方面，近月內地積極推動５Ｇ，不少電訊

商包括華為亦即將在今年推出５Ｇ手機，但他認為，５Ｇ手機在推出初期價格昂貴，普及度成疑

，加上未知５Ｇ網絡的覆蓋度及時間表，因此未必可以提振手機設備供應商的銷量。

（ｙｋ、ａｌ）

