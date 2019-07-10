【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１５億，買新城發展中生製藥沽萬洲融創

《經濟通通訊社１０日專訊》港股周三高開１９６點，報２８２９９，旋即收復廿天線（約

２８１８５）及５０天線（約２８１３１），之後更一度漲至最高２８３１１，升１９５點。其

後，國家統計局公布的６月份全國居民消費價格（ＣＰＩ）按年漲２﹒７％，符合市場預期，惟

港股升幅不斷收窄，更一度低見２８１４４，僅升２８點。午後升勢反覆，最終收報

２８２０４，穩守２０天及５０天線，升８８點或０﹒３１％。

按額度計算，北水全日淨流入１５﹒３億元人民幣，與周二數字相若。北水淨買入最多的個

股依次是新城發展（０１０３０）、中國生物製藥（０１１７７）和安踏體育（０２０２０）；

淨賣出最多的依次是萬洲國際（００２８８）、融創中國（０１９１８）和金風科技

（０２２０８）。主板成交額６４３﹒３３億元，較周二減少８﹒５％，其中港股通成交

６３﹒７２億元，佔總成交９﹒９％。



＊北水撈底新城發展＊



新城發展上周急瀉後，引來北水撈底，獲１﹒５４億北水淨買入，但股價再跌２﹒７７％，

中生製藥早前獲里昂調升目標價，錄約１﹒１３億北水淨流入，股價升３﹒３２％，國家統計局

指，豬肉價格升逾兩成，萬洲股價收漲１﹒０６％，但仍遭３５５７萬北水沽出，另有１６９６

萬北水沽出融創，股價升１﹒７６％。北水無視大摩唱好兼上調金風科技目標價，約１０４８萬

淨流出該股。（ｂｎ）

