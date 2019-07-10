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即市新聞

10/07/2019 17:20

《美元走勢－羅明立》觀望鮑威爾講話，匯市走勢或有反覆

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒９８　　　１０８﹒８６　　　１０８﹒９４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２１０　　　１﹒１２０２　　　１﹒１２１５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２４６２　　　１﹒２４４４　　　１﹒２４５８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９４２　　　０﹒９９１７　　　０﹒９９２４
　　　美元╱港元　　　　７﹒８１４６　　　７﹒８０８７　　　７﹒８１２８

　　《美元走勢》美國勞工部職位空缺數和勞工流動調查報告ＪＯＬＴＳ數據顯示，經季節調整
後，美國５月職位空缺總數意外按月下降０﹒７％至７３２﹒３萬個（４月下修回落至
７３７﹒２萬個），創去年８月以來的新低，市場原先預期回升至７４６﹒５萬個。全美獨立企
業聯盟ＮＦＩＢ調查顯示，美國６月ＮＦＩＢ小型企業信心指數終止連升四個月，由５月所創七
個月高位１０５，回落至１０３﹒３，創三個月低位。
　　至於６月份不確定性指數大幅上升７點至２０１７年３月以來新高。經濟的不確定性及下行
風險的增加，加強了市場對美聯儲在本月減息的預期，美元匯價連升多日，美匯指數升至接近
９７﹒６水平。由於美聯儲主席鮑威爾將在今晚（１０日）發表講話，市場正在觀望講話當中有
否暗示未來的利率動向，匯市走勢或有反覆。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０９﹒２０　　　１０６﹒７０　　　１０９﹒７０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２３０　　　１﹒１３５０　　　１﹒１１７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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