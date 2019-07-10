《美元走勢－羅明立》觀望鮑威爾講話，匯市走勢或有反覆

最高 最低 東京收市
美元╱日圓 １０８﹒９８ １０８﹒８６ １０８﹒９４
歐元╱美元 １﹒１２１０ １﹒１２０２ １﹒１２１５
英鎊╱美元 １﹒２４６２ １﹒２４４４ １﹒２４５８
美元╱瑞郎 ０﹒９９４２ ０﹒９９１７ ０﹒９９２４
美元╱港元 ７﹒８１４６ ７﹒８０８７ ７﹒８１２８
《美元走勢》美國勞工部職位空缺數和勞工流動調查報告ＪＯＬＴＳ數據顯示，經季節調整
後，美國５月職位空缺總數意外按月下降０﹒７％至７３２﹒３萬個（４月下修回落至
７３７﹒２萬個），創去年８月以來的新低，市場原先預期回升至７４６﹒５萬個。全美獨立企
業聯盟ＮＦＩＢ調查顯示，美國６月ＮＦＩＢ小型企業信心指數終止連升四個月，由５月所創七
個月高位１０５，回落至１０３﹒３，創三個月低位。
至於６月份不確定性指數大幅上升７點至２０１７年３月以來新高。經濟的不確定性及下行
風險的增加，加強了市場對美聯儲在本月減息的預期，美元匯價連升多日，美匯指數升至接近
９７﹒６水平。由於美聯儲主席鮑威爾將在今晚（１０日）發表講話，市場正在觀望講話當中有
否暗示未來的利率動向，匯市走勢或有反覆。
方向 入市價 目標位 止蝕
美元╱日圓 買入日圓 １０９﹒２０ １０６﹒７０ １０９﹒７０
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２３０ １﹒１３５０ １﹒１１７０
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》