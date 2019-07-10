今年最重磅新股百威亞太（０１８７６）將於今日（１０日）截止孖展認購，明日
（１１日）中午１２時截止公開認購。綜合十間券商資料，合共錄得１１４﹒４億元孖展額，以
公開發售集資３８﹒２億元計算，超額認購２倍，預期將於下周五（１９日）掛牌。
《香港經濟日報》
10/07/2019 08:19
【新股上市】百威孖展今截止，暫錄１１４億元超購２倍
今年最重磅新股百威亞太（０１８７６）將於今日（１０日）截止孖展認購，明日
（１１日）中午１２時截止公開認購。綜合十間券商資料，合共錄得１１４﹒４億元孖展額，以
公開發售集資３８﹒２億元計算，超額認購２倍，預期將於下周五（１９日）掛牌。
《香港經濟日報》
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