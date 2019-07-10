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10/07/2019 08:20

【新股上市】蒙奇千里及中國抗體製藥已遞上市申請

　　香港本土幼兒英語培訓機構蒙奇千里及中國抗體製藥已向聯交所遞交上市申請，博思融資為
蒙奇千里獨家保薦人，中金公司和東方證券國際則為中國抗體製藥聯席保薦人。
《香港經濟日報》

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