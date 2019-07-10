新地（０００１６）大埔白石角項目「雲匯」，涉沒有在成交紀錄冊列出支付條款的完整資
料，遭票控違反《一手住宅物業銷售條例》，案件昨提訊。
代表被告公司的資深大律師余承章申請將案件押後５星期，有待被告索取全面法律意見。控
方沒有反對，裁判官將案件押後至８月１３日再提訊。《香港經濟日報》
10/07/2019 08:31
【招標售樓】新地（１６）雲匯涉違一手例案，押後至下月再提訊
新地（０００１６）大埔白石角項目「雲匯」，涉沒有在成交紀錄冊列出支付條款的完整資
料，遭票控違反《一手住宅物業銷售條例》，案件昨提訊。
代表被告公司的資深大律師余承章申請將案件押後５星期，有待被告索取全面法律意見。控
方沒有反對，裁判官將案件押後至８月１３日再提訊。《香港經濟日報》
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