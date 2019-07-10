【華為動向】華為擬未來５年於波蘭投資６２億元，拓展５Ｇ

《經濟通通訊社１０日專訊》華為旗下波蘭分部表示，華為打算在未來５年，於波蘭投資

３０億波蘭茲羅提（約６２億港元），最終投資額度視乎華為在當地５Ｇ項目中的地位。

該分部指，華為希望在波蘭進行開發和投資，但投資必須在商業投資角度上具有意義。華為

早前表示，計劃３年內在波蘭投資２０億波蘭茲羅提。（ｈｌ）

