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即市新聞

10/07/2019 16:10

利達料香港或不減息，下半年恒指於２６６００至３０６００點橫行

　　《經濟通通訊社１０日專訊》資產管理公司利達展望下半年環球投資市況表示，中美緊張氣
氛有所緩和，人民幣得以走強及資金外流壓力減輕，料下半年內地房地產增速較上半年回軟，惟
內需零售價及基建仍有較大增幅空間。
　　利達指，穩中求進仍是內地第三季目標，料下半年經濟增長在６﹒１％－６﹒４％之間，預
料內地採購經理人指數受較明朗環境帶動或會上升，消費物價指數受豬肉價格上升亦有上行壓力
，故認為內地全面減息機會不大。

＊香港不會跟隨外圍減息，港股估值較環球股市吸引＊

　　利達表示，香港不會跟隨外圍減息，因香港銀行同業拆息持續走強及香港銀行體系結餘逐步
回落。利達指出，經濟數據過去數季走軟，與股市出現背馳現象，現時港股預測估值為
１１﹒３３倍，較２００８年起平均的１１﹒６１倍便宜，較環球股市估值吸引，並預測未來數
月內經濟數據能否見底回升，以及企業盈利走向將左右港股發展。
　　利達又指，Ａ股持續獲機構投資者基金流入，預料Ａ股將跑贏港股，料下半年恆生指數及國
企指數以區間橫行為主，恆指目標區間為２６６００點至３０６００點，而國企指數介乎
９９８０點至１２０００點。
　　下半年港股方面，利達推薦中國中鐵（００３９０），騰訊控股（００７００），海信家電
（００９２１），聯想集團（００９９２），小米集團　Ｗ（０１８１０），中國光大水務
（０１８５７），中國平安（０２３１８），雅生活服務（０３３１９），中金公司
（０３９０８）及宇華教育（０６１６９）。（ｔｆ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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