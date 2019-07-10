時富商品及時富證券遭證監會譴責及罰款６３０萬元

《經濟通通訊社１０日專訊》時富商品及時富證券因干犯了與處理客戶款項相關的監管違規

行為及內部監控缺失，遭證監會譴責及分別罰款４９０萬元及１４０萬元。

證監會發現，時富商品為了方便運作，在２００９年１月至２０１６年１２月期間約１８０

次從客戶帳戶轉出約４４００萬元，以向客戶主任支付每月的佣金回扣。每次轉帳所涉金額介乎

２４﹒９萬元至超過１００萬元。

時富商品多數在從客戶信託帳戶初次提款後數日才填補相關客戶資金所出現的不足之數，其

中一次是在提款後４１日才填補有關不足之數。時富商品無法追索開始上述做法的確實日子，但

證據顯示，有關安排可能已沿用超過２０年。

證監會亦發現，時富證券在２０１５年７月８日，曾利用一項同日資金調換安排，將合共

４０００萬元的款項從其客戶信託帳戶轉至時富商品的客戶信託帳戶，令時富商品能及時應付港

交所的多項追繳保證金通知。

證據進一步顯示，時富商品及時富證券沒有落實妥善的監控措施以保障客戶款項，亦沒有就

處理客戶款項監督其職員，導致它們的會計及財資職員在極少的監督、指示或指引下，實際上可

自由處理客戶款項。

由於穩妥保管客戶資產是持牌法團的基本責任，故即使客戶資產沒有蒙受損失，任何違反這

項責任的行為是不能姑息的。因此，證監會認為時富商品及時富證券未有遵守《證券及期貨（客

戶款項）規則》（《客戶款項規則》）及《證監會持牌人或註冊人操守準則》（《操守準則》）

，違反了這項基本責任。（ｂｉ）

