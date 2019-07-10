《經濟通通訊社１０日專訊》今年最大型新股百威亞太（０１８７６）今日截止孖展認購，
耀才證券錄得孖展額約３０億元。
百威亞太計劃以每股４０元至４７元招股，發售１６﹒２７億股，集資額介乎６５０﹒６１
億至７６４﹒４６億元。股份將於明日（１１日）截止認購，預計７月１９日掛牌。摩根士丹利
和摩根大通為聯席保薦人。（ｂｉ）
10/07/2019 18:57
【新股上市】耀才：百威亞太（１８７６）孖展額３０億
《經濟通通訊社１０日專訊》今年最大型新股百威亞太（０１８７６）今日截止孖展認購，
耀才證券錄得孖展額約３０億元。
百威亞太計劃以每股４０元至４７元招股，發售１６﹒２７億股，集資額介乎６５０﹒６１
億至７６４﹒４６億元。股份將於明日（１１日）截止認購，預計７月１９日掛牌。摩根士丹利
和摩根大通為聯席保薦人。（ｂｉ）
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