【新股上市】耀才：百威亞太（１８７６）孖展額３０億

《經濟通通訊社１０日專訊》今年最大型新股百威亞太（０１８７６）今日截止孖展認購，

耀才證券錄得孖展額約３０億元。

百威亞太計劃以每股４０元至４７元招股，發售１６﹒２７億股，集資額介乎６５０﹒６１

億至７６４﹒４６億元。股份將於明日（１１日）截止認購，預計７月１９日掛牌。摩根士丹利

和摩根大通為聯席保薦人。（ｂｉ）

