《再戰明天》鮑威爾在參議院作證，美國公布６月消費者物價指數

《經濟通通訊社１０日專訊》明晚（１１日），美國聯儲局主席鮑威爾在參議院就半年度貨

幣報告作證，美國公布６月消費者物價指數。



＊鮑威爾在參議院就半年度貨幣報告作證＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１０：００ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾在參議院金融委

員會就半年度貨幣報告作證。

明日，歐洲央行執委科爾發表演講。此外，澳洲央行副總裁德貝爾發表視頻講話。

明晚１１：００ｐｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯出席「奧爾巴尼地區的社區振興」討

論會。７：３０ｐｍ，歐洲央行發布６月貨幣政策會議記錄。

５：３０ｐｍ，英倫銀行發布金融穩定報告。



＊美國公布６月消費者物價指數＊



在數據方面，明午２：００ｐｍ，德國公布６月消費者物價指數，月率料由０﹒２升上

０﹒３％；年率料由１﹒４％升上１﹒６％。

８：３０ｐｍ，加拿大公布５月新屋價格，月率料由持平升上０﹒１％；年率料中０﹒１％

升上０﹒２％。同時，美國公布６月消費者物價指數，月率料由０﹒１％降至０％；年率料由

１﹒８％下滑至１﹒６％。美國一周首次申請失業救濟金人數料維持於２２﹒１萬；連續申請失

業救濟金人數料由１６８﹒６萬降至１６８﹒３萬。（ｈｏ）



＊迅銷派業績＊



在本港，明日，中國環保能源（００９８６）和華君國際集團（００３７７）開股東特別大

會。

濠亮環球（０８１１８）和迅銷（０６２８８）派業績。（ｈｏ）

