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即市新聞

10/07/2019 19:13

《再戰明天》鮑威爾在參議院作證，美國公布６月消費者物價指數

　　《經濟通通訊社１０日專訊》明晚（１１日），美國聯儲局主席鮑威爾在參議院就半年度貨
幣報告作證，美國公布６月消費者物價指數。

＊鮑威爾在參議院就半年度貨幣報告作證＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１０：００ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾在參議院金融委
員會就半年度貨幣報告作證。
　　明日，歐洲央行執委科爾發表演講。此外，澳洲央行副總裁德貝爾發表視頻講話。
　　明晚１１：００ｐｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯出席「奧爾巴尼地區的社區振興」討
論會。７：３０ｐｍ，歐洲央行發布６月貨幣政策會議記錄。
５：３０ｐｍ，英倫銀行發布金融穩定報告。

＊美國公布６月消費者物價指數＊

　　在數據方面，明午２：００ｐｍ，德國公布６月消費者物價指數，月率料由０﹒２升上
０﹒３％；年率料由１﹒４％升上１﹒６％。
　　８：３０ｐｍ，加拿大公布５月新屋價格，月率料由持平升上０﹒１％；年率料中０﹒１％
升上０﹒２％。同時，美國公布６月消費者物價指數，月率料由０﹒１％降至０％；年率料由
１﹒８％下滑至１﹒６％。美國一周首次申請失業救濟金人數料維持於２２﹒１萬；連續申請失
業救濟金人數料由１６８﹒６萬降至１６８﹒３萬。（ｈｏ）

＊迅銷派業績＊

　　在本港，明日，中國環保能源（００９８６）和華君國際集團（００３７７）開股東特別大
會。
　　濠亮環球（０８１１８）和迅銷（０６２８８）派業績。（ｈｏ）

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