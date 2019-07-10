《經濟通通訊社１０日專訊》中國糧油（００６０６）發盈警，預期截至今年６月底止六個
月歸屬於公司權益持有人應佔利潤約為４﹒３億元，２０１８年同期約為７﹒５億元。
期內，主要受非洲豬瘟疫情影響，養殖行業生豬存欄量減少，豆粕等飼料原料需求下降，市
場 價格整體低迷，國內油籽加工行業平均利潤空間同比收窄，公司油籽加工業務業績表現亦受
到影響。此外，期內公司繼續落實既定戰略，推進品牌業務發展，提升業務規模，公司主要產品
總銷量保持增長，但銷售及分銷費用亦同比增加，利潤水平較去年同期下降。（ｋｙ）
10/07/2019 16:54
【企業盈警】中國糧油（６０６）料中期純利下跌至４﹒３億元
《經濟通通訊社１０日專訊》中國糧油（００６０６）發盈警，預期截至今年６月底止六個
月歸屬於公司權益持有人應佔利潤約為４﹒３億元，２０１８年同期約為７﹒５億元。
期內，主要受非洲豬瘟疫情影響，養殖行業生豬存欄量減少，豆粕等飼料原料需求下降，市
場 價格整體低迷，國內油籽加工行業平均利潤空間同比收窄，公司油籽加工業務業績表現亦受
到影響。此外，期內公司繼續落實既定戰略，推進品牌業務發展，提升業務規模，公司主要產品
總銷量保持增長，但銷售及分銷費用亦同比增加，利潤水平較去年同期下降。（ｋｙ）
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