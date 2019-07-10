《經濟通通訊社１０日專訊》雅生活服務（０３３１９）發盈喜，預期截至今年６月底止六
個月之集團未經審核綜合純利及公司未經審核股東應佔溢利，將較２０１８年同期皆錄得超過
５０％的大幅增長。增長主要是由於集團物業管理在管面積的增加及多元化增值服務所產生的收
入的上升，帶來利潤的大幅提升。（ｋｙ）
10/07/2019 16:55
【企業盈喜】雅生活（３３１９）料中期純利錄超過５０％大幅增長
《經濟通通訊社１０日專訊》雅生活服務（０３３１９）發盈喜，預期截至今年６月底止六
個月之集團未經審核綜合純利及公司未經審核股東應佔溢利，將較２０１８年同期皆錄得超過
５０％的大幅增長。增長主要是由於集團物業管理在管面積的增加及多元化增值服務所產生的收
入的上升，帶來利潤的大幅提升。（ｋｙ）
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