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即市新聞

10/07/2019 16:20

【本港樓市】甲廈租賃市場結構性變化，貿戰拖慢中資企業擴張步伐

　　《經濟通通訊社１０日專訊》世邦魏理仕（ＣＢＲＥ）今天發表研究報告指出，截至今年３
月，中資機構３年內在香港甲級寫字樓租用總面積增加２１０萬平方呎，與上一個三年
（２０１３－１６年）的１２０萬平方呎比較，增速明顯加快，主要因為在港業務擴充，其中，
中資金融機構貢獻了近６０％的租用面積增長。然而，由於中美貿易戰升級，中資公司的擴張腳
步由２０１８年中旬開始放緩。
　　報告指出，在２０１６至２０１９年間，中資公司的租賃需求強勁連同共享工作間及去中心
化趨勢熱度不減，為香港甲級寫字樓租賃市場帶來深層次的結構性演變。

＊估計未來三年約８５％寫字樓供應來自非核心區＊

　　２０１６年３月至今年３月期間，香港甲級寫字樓租用總面積增加４３０萬平方呎，達
７５７０萬平方呎。同期甲級寫字樓新增供應達５８０萬平方呎。截至今年３月，全港空置率從
３年前的３﹒９％上升至５﹒２％。
　　報告說，中環連續四年蟬聯最昂貴頂級寫字樓市場榜首，驅使租戶尋求去中心化機會。世邦
魏理仕顧問及交易服務辦公樓部執行董事駱應銘表示，新寫字樓的建築規格往往很高，非核心區
的寫字樓租金亦只是核心區的四份之一至一半左右。未來三年８５％的寫字樓供應將來自非核心
區，可為租戶提供更有成本優勢的選擇。

＊共享工作空間成寫字樓需求的其中一個動力來源＊

　　報告指，共享工作空間亦成為寫字樓需求的其中一個動力來源，在２０１６年至２０１９年
間在甲級寫字樓市場租賃面積增長６０％至１２０萬平方呎。過去三年，本港寫字樓共用辦公租
賃面積共增加４５﹒８萬平方呎。共享工作間只佔本港甲寫字樓總體存量的１﹒５％。在非核心
區，共享工作空間佔們在甲級寫字樓存量的３１％，比起３年前的２２％增加不少。（ｂｎ）

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