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10/07/2019 17:20

【企業盈警】德昌電機（００１７９）料中期純利大跌

　　《經濟通通訊社１０日專訊》德昌電機（００１７９）公布，董事會預期集團截至今年９月
３０日止６個月的未經審核股東應佔溢利將遠低於去年同期止６個月的數字。

＊匯率變動帶來負面影響＊

　　德昌電機表示，截至今年６月底止季度（２０１９╱２０財政年度第一季度），集團營業額
為７﹒６７億元（美元﹒下同），按年跌１２％。未計入匯率變動，營業額跌９％至７﹒９４億
元。期內，外幣匯率變動為集團營業額帶來負面影響，減少２７００萬元，主要由於比較今年６
月３０日止季度與去年同期之平均匯率，歐元及人民幣兌美元轉弱之影響所致。
　　目前，全球汽車行業於各主要地區的輕型汽車產量正大幅下跌，中國首當其衝。汽車產品組
別的營業額於本財政年度首季度較去年同期下跌７１００萬元或１０％。而工商用產品組別的營
業額較去年同期下跌３４００萬元或１７％。

＊７、８月銷售訂單仍低於去年同期＊

　　主席及行政總裁汪穗表示，集團於首財季銷售表現疲弱，直接反映了這些終端市場的狀況，
而７月及８月的銷售訂單仍低於去年同期水平。鑑於美中貿易關係雖有所改善但前景仍然不明朗
以及中國國內汽車市場異常急劇收縮，目前仍難以預測需求復甦的速度，但相信一旦市場回復穩
定，德昌電機定必有能力回復正　面增長軌道。（ｂｎ）

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