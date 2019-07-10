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即市新聞

10/07/2019 18:14

【企業盈喜】遠大醫藥（５１２）料中期盈利按年增長不低於５０％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》遠大醫藥（００５１２）發盈喜，預期截至今年６月底止六個
月期間的公司擁有人應佔綜合淨利潤按年增長不低於５０％，去年同期公司擁有人應佔未經審核
綜合淨利潤約為３﹒１５億元。
　　集團指，增長主要創新和壁壘藥發展戰略持續取得實質性成果，各核心產品及高毛利率產品
的銷售收入與去年比較有明顯增長，而且於去年下半年完成收購的聯營公司上海旭東海普藥業有
限公司亦已開始為集團帶來盈利貢獻，致使集團的淨利潤水平保持穩定增長。（ｋｉ）

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