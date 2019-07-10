《小傳日記》好友力量未足夠，等待鮑叔開金口！

《小傳日記》缸邊終於出現返啲好消息啦！神州同花旗國嘅貿易代表噚晚（９日）傾電話，

花旗國話今次有建設性，同埋決定咗只要唔影響國家安全之下，可以畀華為喺花旗國賣嘢，魚缸

今朝（１０日）即時醒神返過嚟，高開１２８點報２８２４５，上返２０天線（約２８１８５點

）同５０天線（約２８１３１點），之後一度鏟起１９５點高見２８３１１。之不過，阿爺統計

局公布６月ＣＰＩ按年踢高近３巴仙，同５月一樣，魚缸自高位回落，升幅一度收窄至只有

２８點報２８１４４。其後，魚缸大致維持百點升幅，再升唔起亦跌唔落，可能缸友們觀望鮑叔

香江時間今晚開始喺國會做聽證會，估下今個月減息嘅可能性同幅度，最終恆指埋單踢高

８８點報２８２０４，升幅近半巴仙，終止五連跌，主板成交６４３﹒３３億銀減少逾８巴仙。

國貨指數收報１０７０１，踢高５１點，升幅近半個巴仙。

Ａ場今日反反覆覆，上證埋單收報２９１５點跌１２點，深證埋單收報９１６６點跌３２點

，兩跌幅均接近半個巴仙。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）靜蠅蠅無升跌，收報６４﹒９銀。生發發

（００３８８）微升２亳子，收報２７０﹒８銀。ＱＱ（００７００）跟住魚缸有力撐鏟高近

２巴仙，報３５６﹒８銀。神州移動（００９４１）輕微縮水一格，報７０﹒１５銀。ＡＩＡ

（０１２９９）跌逾半巴仙，報８３﹒３銀，係今日表現最差藍戰士。



＊大行齊唱好藥佬終彈高，安踏未翻身李寧卻醒神＊



醫藥佬今日普遍踢高，石藥（１０９３）畀大和唱好，維持「買貨」評級，經歷咗四連跌之

後反彈約４巴仙，報１２﹒７銀，係全日最好表現藍戰士同國貨佬。中生製藥（０１１７７）瘢

中信里昂唱好，兼升「他屐」到１０﹒５６銀，今日飆逾３巴仙，報８﹒７２銀，亦係今日升幅

第二大嘅藍戰士。其他醫藥佬都有力撐，國藥（０１０９９）漲逾２巴仙，報２７﹒０５銀。華

潤醫藥（０３３２０）走高４巴仙，報８﹒８４銀。三生製藥（０１５３０）起哄跟升逾３巴仙

，報１４﹒１６銀。

神州體育用品佬今日「兄弟爬山，各自修行」，之前畀沽空機構渾水搞一搞嘅安踏

（０２０２０）仲未回魂，今日跌１巴仙，報５０﹒８銀，亦係今日表現最差國貨佬。另一邊廂

，畀缸友們追住掃貨嘅「體操王子」李寧（０２３３１）神采飛揚，走高逾４巴仙，報

１９﹒２６銀，曾見１９﹒６銀創超過八年半新高。特步國際（０１３６８）亦踢高近半成，報

４﹒９銀。不過３６１度（０１３６１）就軟逾半個巴仙，報１﹒５銀。



＊併購谷增長碧桂服務強，惠譽被出局長實輕回吐＊



一直以收購嚟谷靚業績嘅物管佬，今日又有新「刁」啦！講緊嘅係碧桂園服務

（０６０９８）會用最多４﹒３億銀收購港聯不動產服務，聽到又買嘢，缸友對成績表信心又大

咗，令到今日股價升高逾４巴仙到１８﹒７４銀。之前急急插水嘅街坊新城悅（０１７５５）今

日亦再彈逾８巴仙，報６﹒３４銀。佳兆業物業（０２１６８）亦踢高近８巴仙，報１５﹒１６

銀。中海物業（０２６６９）升逾７巴仙，報４﹒３銀。彩生活（０１７７８）都炒高逾４巴仙

，報５﹒４７銀。最後當然唔少得預計中期純利會激增逾九成嘅永升生活（０１９９５）啦，聽

個名都已經覺得好意頭，今日破頂曾經見４﹒１１銀，全日埋單急飆逾一成五，報４﹒０４銀，

叻！

花旗國自從上星期五（５日）公布「大非農」令「孖屐」對減息半厘嘅憧憬幻滅之後，本地

磚頭佬近日無好過咁制，不過睇返最新期貨利率顯示，「孖屐」仍然對月底減息有希望，不過幅

度唔咁大貪喇，只望有四分一厘啦，加上「孖屐」都等緊鮑叔今明兩日出席聽證會可以滿足佢地

預期，所以今日本地磚頭佬普遍都資金買返小小貨。嘉里建設（００６８３）就踢高近２巴仙，

報３３﹒０５銀。嘉華（００１７３）漲近１巴仙，報４﹒５銀。新地（０００１６）有３亳子

落袋，報１３１﹒７銀。長實（０１１１３）呢，就因為同惠譽分手，唔再畀錢參加佢嘅信貸評

級，但就攪到今日唔見逾半巴仙，報５９﹒７銀。



＊出貨量提升舜宇股價勁，海通業績佳股份要力ｂｕｙ＊



華強北班手足最近終於有返小小起色，因為舜宇（０２３８２）話上個月手機鏡頭出貨量按

年升一成半，有缸友解讀係因為５Ｇ換機周期就快開始，所以工廠已經開始加快整機，應該手機

佬呢期都有返小小粥水食，今日股價漲近２巴仙，報８２﹒５銀。瑞聲（０２０１８）雖然上星

期三（３日）畀細摩沽走３９８萬股，但今日臨收市前打個和無升跌，報４２﹒４５銀。另外，

比亞迪電子（００２８５）跌近１巴仙，報１０﹒７銀。丘仔（０１４７８）踢高近５巴仙，報

６﹒５６銀。鴻騰精密（０６０８８）漲近１巴仙，報３﹒０９銀。

雖然今日Ａ場表現唔太好，但神州券商佬近呢一兩季好似有返精神，海通證券

（０６８３７）話６月淨利潤、營業收入比去年同期升約五成半，全日再升逾１巴仙，報

８﹒３８銀。中信證券（０６０３０）同樣飛起逾１巴仙，報１５﹒４４銀。魯証期貨

（０１４６１）漲逾２巴仙，報０﹒９６銀。國聯証券（０１４５６）則跌近１巴仙，報

２﹒６６銀。廣發證券（０１７７６）曾一度造好抽高見９﹒２７銀，但收市前失守倒跌一格報

９﹒０５銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

