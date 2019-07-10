《真知灼見－溫灼培》如約翰遜成英首相下一步將如何？

《真知灼見》愛爾蘭外長Ｓｉｍｏｎ Ｃｏｖｅｎｅｙ周一在當地報章《愛爾蘭時報》寫，

愛爾蘭必須為英國１０月底「硬脫歐」作出一切準備。他指，英國硬脫歐的風險愈來愈高，但因

應過去英國一次又一次推遲了「脫歐」的時間表，令人覺得英國今次於１０月份的「脫歐」又會

再一次被延遲。但他警告，這有點象「狼來了」的故事。假如今次英國真的出現「硬脫歐」，對

愛爾蘭的衝擊將相當大。一點必須理解，愛爾蘭除了與英國邊境上是接連，愛爾蘭與英國的貿易

亦相當頻密。如一旦缺乏了英國貨物的供應，或英國貨物因關稅變得昂貴，這同會損害到愛爾蘭

人民利益。



根據民調機構Ｙｏｕ Ｇｏｖ於過去周末（６日）所作調查顯示，主張「硬脫歐」（即在無

協議下脫歐）的約翰遜，其在保守黨黨魁選舉中的民意支持率高達７４％，相反現任外相候俊偉

的支持率只有２６％。由於從現在到本月２２日的投票日時間已不多，如無意外約翰遜勝出的機

會相當大。



由於是次保守黨的黨魁選舉是由１２萬多的英國保守黨員投票決定。鑑於選舉人數不少，筆

者可以視是次選舉為一次英國脫歐的「小公投」，以反映英國人的「脫歐」心態。假如到２２日

真正出來的選舉結果與上述民調相若，這將告訴我們甚麼？最明顯，是告訴我們英國人十分渴望

盡快「脫歐」。因為約翰遜最鮮明地方除了要「硬脫歐」，便是要在今年１０月３１日限期或之

前脫歐。至於英國人是否真想「硬脫歐」，相信又不一定。相信英國人仍是渴望在有「協議下脫

歐」。但如不能在有協議下脫歐，英國人似乎就認為「硬脫歐」總比拖拉不能脫歐要好。往下我

們要留意，已非看約翰遜會否成為英國首相，而是他能否在１０月底期限前與歐盟達成脫歐協議

避免「硬脫歐」。



這些期望英國可作二次公投以撥亂反正的投資者，建議不要存太大幻想。約翰遜作為「脫歐

」派的靈魂人物，料他不會推二次公投，讓人民把先前脫歐決定推翻。對於英鎊後向，如英國

「脫歐」後不能保留在歐盟單一市場內，料英鎊有機會進一步向１﹒２０美元或以下進發。但如

脫歐後英國仍能保留在單一市場內，則看英鎊有機會重上１﹒４０美元。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

