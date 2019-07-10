港股全日升８８點報２８２０４，收復５０天及２０天線

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚（９日）中美貿易談判有好轉跡象，港股今早高開

１９６點，報２８２９９，旋即收復廿天線（約２８１８５點）及５０天線（約２８１３１點）

，之後更一度漲至最高２８３１１，升１９５點。

其後，國家統計局公布的６月全國居民消費價格（ＣＰＩ）按年漲２﹒７％，符合市場預期

，惟港股升幅不斷收窄，更一度低見２８１４４，升２８點。午後升勢反反覆覆，最終收報

２８２０４，穩守２０天及５０天線，升８８點或０﹒３１％。主板成交６４３﹒３３億元，較

上日少８﹒５％。

國企指數報１０７０１，升５１點或０﹒４８％。

上證綜指報２９１５，跌１２點或０﹒４４％。深成指報９１６６，跌３２點或

０﹒３５％，兩市成交慘淡，全日僅錄得３３１６億人幣成交，按日再減少５％。

重磅股個別發展，匯控（００００５）無升跌，報６４﹒９元；騰訊（００７００）午後升

幅擴大，全日大漲１﹒７１％，報３５６﹒８元；港交所（００３８８）微升０﹒０７％，

報２７０﹒８元；友邦（０１２９９）走低０﹒６６％，報８３﹒３元，為跌幅最大藍籌；中移

動（００９４１）軟０﹒０７％，報７０﹒１５元。



＊石藥成最佳藍籌股，舜宇上月出貨量升一成六＊



醫藥股有追捧，石藥（０１０９３）獲大和看好，大漲４﹒１％，報１２﹒７元，收復２０

天線（１２﹒０６５元），為全日升幅最大藍籌及國指股；中生製藥（０１１７７）獲里昂上調

目標價，全日揚３﹒３２％，報８﹒７２元；復星醫藥（０２１９６）升４﹒７３％，報

２４﹒３５元；康哲藥業（００８６７）漲２﹒３３％，報７﹒４６元；國藥（０１０９９）走

高２﹒２７％，報２７﹒０５元。

手機設備股方面，舜宇（０２３８２）昨日公布上月手機鏡頭出貨量升一成六，另獲大和維

持評級，該股全日漲１﹒７３％，報８２﹒５元；比亞迪電子（００２８５）軟０﹒７４％，報

１０﹒７元；丘鈦（０１４７８）揚４﹒９６％，報６﹒５６元；瑞聲（０２０１８）被摩通減

持，又同時遭建銀國際唱淡，下調其評級及目標價，該股全日無升跌，報４２﹒４５元；鴻騰精

密（０６０８８）微升０﹒９８％，報３﹒０９元。

豬肉股方面，國家統計局指豬肉價格升逾兩成，致萬洲（００２８８）全日揚１﹒０６％，

報７﹒６５元；其他同業個別發展，超大現代（００６８２）漲４﹒２９％，報０﹒０７３元；

雨潤食品（０１０６８）挫２﹒２７％，報０﹒８６元；中糧肉食（０１６１０）軟

１﹒３４％，報２﹒２１元。



＊內地將收緊房地產信託融資，內房仍隨市上揚＊



內房股方面，內媒指部分地區將進一步收緊房地產信託融資，但無阻今日內房股升勢，潤地

（０１１０９）走高１﹒７８％，報３４﹒元；碧桂園（０２００７）漲１﹒２５％，報

１１﹒３８元；融創（０１９１８）微升１﹒７６％，報３７﹒５元；萬科（０２２０２）升１

﹒８２％，報３０﹒８５元；恆大（０３３３３）揚１﹒６１％，報２２﹒１元。

Ａ股走弱，惟中資券商股仍隨港股而升，海通證券（０６８３７）早前公布６月淨利潤同比

升逾五成五，全日漲１﹒２１％，報８﹒３８元；國聯證券（０１４５６）軟０﹒７５％，報２

﹒６９元；中信証券（０６０３０）揚１﹒４５％，報１５﹒４４元；華泰六八八六

（０６８８６）漲１﹒７１％，報１３﹒２２元。

體品股個別發展，日前遭沽空機構狙擊的安踏（０２０２０）全日挫１﹒０７％，報

５０﹒８元，為表現最差國指股；李寧（０２３３１）全日漲４﹒２２％，報１９﹒２６元，盤

中高見１９﹒２８元，創自２０１０年１２月以來新高。特步（０１３６８）獲瑞信恢復跟蹤，

予中性評級，目標價５﹒２元，全日揚４﹒９３％，報４﹒９元。利豐（００４９４）ＣＥＯ馮

裕鈞指中國工廠面臨存亡危機，全日仍漲２﹒６５％，報１﹒１６元；３６１度（０１３６１）

軟０﹒６６％，報１﹒５９元。

卓爾智聯（０２０９８）全日飆４７﹒８９％，報１﹒０５元，為升幅最大個股，已連升三

日累漲１﹒５倍。永勤集團（０８２７５）急跌２８﹒７５％，報０﹒０５７元，為跌幅最大個

股。（ｊｔ）

