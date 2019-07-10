【ＤＳＥ放榜】楊潤雄到中學勉勵學生，冀學生以理性方法關心社會

《經濟通通訊社１０日專訊》中學文憑試今日放榜，教育局局長楊潤雄今早到秀茂坪一間中

學，勉勵迎接放榜的學生。他表示，相信各位考生在文憑試已經盡力，無論成績如何，他們的努

力都值得肯定，一紙文憑並不能決定未來，未來是掌握在大家手中。

楊潤雄說，近月的社會活動有很多年輕人參與，大部分都是和平理性，雖然個別有暴力成份

，但他不認同是青年人出了問題，又指青年人關心社會，希望他們可以理性方法表達。政府已不

斷釋出善意，希望與各界包括學生溝通和對話。至於教育局在此事上有無責任，楊潤雄就表示，

政府未來會思考如何加強在溝通、搜集意見和明白社會要求的工作，重申不接受學校罷課的做法

。

對於前特首董建華批評通識科一事，楊潤雄指尊重其看法，當局正就學校課程檢討進行公眾

諮詢，會樂意聆聽不同意見。至於考評局通識教育科科目委員會主席賴得鐘在自己的社交平台發

表「仇警」言論，楊潤雄表示不贊成，但很高興賴得鐘已經就事件道歉，而局方已收到投訴，會

按一貫程序跟進。

楊潤雄亦指，今年約有５﹒６萬名考生，專上院校全日制學士及副學位課程共有５萬多個學

額，相信欲進修的同學都有機會升學。他又提到政府正積極推動職業專才計劃，指定專業界別資

助計劃今年增加了２０００個副學位課程名額。（ｃｗ）（ｚｚ）

