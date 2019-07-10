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10/07/2019 11:21

【移交逃犯】大學學生會重申林鄭若要會面需先達兩個條件

　　《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官林鄭月娥昨（９日）表示，《逃犯條例》的修訂工作
已「壽終正寢」，又說願意與學生代表公開對話，前提是無任何前設；不同大學的學生會今日出
席電台節目時，重申與林鄭月娥會面的兩個條件，包括不追究修例示威者，以及邀請各界公開會
面，否則絕無可能與她會面。
　　理大學生會外務秘書周美芝質疑，林鄭月娥為何會選擇找學生會對話，反問學生會是否可代
表整場抗爭運動，認為政府應與每名市民及示威者公開會面，而非「擺學生會上枱」，強調今次
運動並非學運，並無「大台」。她亦質疑，示威者如要為自己的行為負責，為何官員卻不用為修
例失敗引起的政治風波負責；既然官員不用下台，政府亦不應追究示威者。她表示，如果林鄭月
娥想令香港繼續向前走，就要先謙卑友善，繼續緝拿示威者的話不會有對話空間，而政府不回應
有關訴求，相信其將來的管治危機會更大。
　　科大學生會臨時會長黎煒進表示，如林鄭月娥希望聆聽年輕人意見，學界提出的５大訴求及
兩大前設已相當清楚，如政府不回應，會面並無意思。科技大學臨時學生會外務副會長吳一鳴亦
持同樣想法，並指政府想了解青年所思所想，不用透過青年發展委員會，直接上社交媒體瀏覽討
論區，已可了解不同意見及立場。
　　浸會大學學生會會長方仲賢亦認為，政府要知道市民想法，不應只約見學生會或「摸底」，
最好途徑就是直接聆聽上街市民聲音，強調６月的政治風暴涉及香港每一個社會階層，所有持份
者都應該獲邀會面。（ｃｗ）（ｚｚ）

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