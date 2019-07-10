《鍾之日記》工業通縮陰霾現，Ａ場淡靜三連跌

《鍾之日記》７月１０日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



國家統計局公布，６月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比漲２﹒７％，與５月持平，符合市

場預期，連續第４個月處於「２時代」；惟６月工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比持平，增速

續回落，遜於市場預期，為近三年最低，環比則下降０﹒３％。

巴克萊銀行首席中國經濟學家常健表示，ＰＰＩ減速引發重新陷入通縮之憂，而通縮會侵蝕

企業的利潤和償債能力，甚至對全球通脹前景構成壓力。交通銀行金融研究中心劉學智同樣預期

，未來可能出現階段性工業通縮，若放寬地方專項債政策，針對製造業大幅減稅降費，加大基建

投資力度，積極政策可能帶動工業需求改善，對相關工業產品價格帶來拉動，將對ＰＰＩ走穩起

到積極作用。

通脹數據疲弱欠驚喜，滬指本周三連跌，全日下滑０﹒４４％，報２９１５﹒３點，日內低

見２９０８﹒１６點，深成指則跌０﹒３５％，創業板指跌０﹒４８％。

人民銀行連續第１３個交易日不開展逆回購，今日淨回籠２００億元人民幣。兩市成交慘淡

，全日僅錄得３３１６億元成交，按日再減少５％，外資通過陸股通從Ａ股流出１６﹒３８億元

人民幣，連續三日淨流出。



＊中美握握手，魚缸益好友＊



中美貿易會談進展方面，美國發表聲明指，美國貿易代表萊特希澤及財政部長努欽與中國副

總理劉鶴及商務部長鍾山通電話，繼續就解決貿易問題進行談判。白宮國家經濟委員會主任庫德

洛稱，今次通話具有建設性，雙方正在討論舉行一次面對面的會議，希望在會談進行期間中國能

夠立即及迅速地採購美國農產品，作為美方放寬對華為限制的回應，惟暫時未有中方購買美國農

產品的具體時間表。

受消息利好，港股今早高開１９６點，報２８２９９，旋即收復廿天線（約２８１８５點）

及５０天線（約２８１３１點），之後更一度漲至最高２８３１１，升１９５點。惟受ＰＰＩ數

據走弱影響，港股升幅不斷收窄，午後升勢反反覆覆，最終收報２８２０４，升８８點或

０﹒３％。主板成交６４３﹒３３億元，較上日少８﹒５％。

重磅股個別發展，匯控（００００５）無升跌，騰訊（００７００）漲１﹒７％，友邦

（０１２９９）走低０﹒７％，中移動（００９４１）軟０﹒１％。



＊監管再收緊房地產業貸款，中銀協稱行業風險不容忽視＊



官媒《中國證券報》今日引述消息報道，內地的監管部門已向部分房地產貸款較多、增長較

快的銀行進行了「窗口指導」，要求控制房地產貸款額度，而各家銀行的具體要求各不相同。分

析認為，這對於負債率高、手頭沒有太多流動資金的房企而言，將是一個考驗。

另有報道稱，部分地區銀保監局召集轄區內的信托公司開會，就地產信托融資提出三點要求

。一、要求信托公司地產信托業務事前報告，監管部門將進行逐筆審核；二，僅接受符合「四三

二」條件且交易結構為貸款模式的業務報告；三、對於因合規原因被退回事前報告的房地產信托

業務，將嚴肅追究合規審查責任。

中國銀行業協會今日發報告指出，內地長期實行審慎的住房信貸政策，銀行業金融機構房地

產信貸質量較好，房地產金融風險總體可控，但近年來房地產業高槓桿發展模式和房價過快上漲

並存，房地產行業風險有所上升。

雖然屢有消息指出監管收緊房企融資渠道，但港股連跌五日後今日有所反彈，資金略有逢低

吸納個別內房股，板塊整體漲跌互見。寶龍地產（０１２３８）飆６％，龍湖集團

（００９６０）漲２﹒６％，萬科（０２２０２）及華潤置地（０１１０９）雙雙升１﹒８％，

恆大（０３３３３）升１﹒６％，碧桂園（０２００７）亦升１﹒３％。但佳兆業

（０１６３８）跌１﹒１％，禹洲地產（０１６２８）挫２﹒７％，新城發展（０１０３０）續

跌２﹒８％。



＊華為獲鬆綁喘口氣，手機股興奮＊



美國商務部長羅斯表示，美國政府將在不會對國家安全構成威脅的情況下，向尋求對華為銷

售產品的公司發放許可證，不過華為仍然會留在「黑名單」上。美國對華為的態度稍為變軟，但

焦點在於涉及華為命脈的晶片及安卓系統，能否獲美方放行。

但對華為而言，好消息聊勝於無，利好手機設備股，舜宇（０２３８２）昨日公布上月手機

鏡頭出貨量升一成六，另獲大和維持評級，該股全日漲１﹒７％；丘鈦（０１４７８）揚５％，

瑞聲（０２０１８）被摩通減持，又同時遭建銀國際唱淡，下調其評級及目標價，仍保持無升跌

，鴻騰精密（０６０８８）升１％。

美國總統特朗普上月宣布，將重新批准美國公司向華為銷售產品，而美方則希望中方作為交

換，應增加對美國農產品的採購。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

