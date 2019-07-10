【科創板】中證監：科創板將實施十一項失信聯合懲戒措施

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》中證監昨日（９日）公布，近日聯合發改

委、人行、國資委、國家市場監管總局、銀保監會、民用航空局、國家鐵路集團八家中央單位發

布《關於在科創板註冊制試點中對相關市場主體加強監管信息共享，完善失信聯合懲戒機制的意

見》。這是首個專門聚焦特定金融領域信息共享與失信聯合懲戒的信用監管文件。

《意見》明確，要加強科創板發行上市審核、發行註冊所需的部際監管信息查詢，加強失信

信息推送。針對失信聯合懲戒對象，相關部門依法依規實施十一項懲戒措施。

懲戒範圍包括：在科創板申請首次公開發行股票、再融資、持續信息披露各環節，因騙取發

行註冊、違反信息報送或披露義務、違反保薦或證券服務相關規定，受到中證監行政處罰、市場

禁入、交易所紀律處分或構成犯罪的違法失信行為的，八部門將對上述違法失信行為負有法定責

任的發行人法定代表人、實際控制人、上市公司法定代表人、在有關報送或披露文件上簽字的公

司董監高等，以及有關中介機構的法定代表人、執行事務合伙人、主要負責人以及在相關文件上

簽字的執業人員實施懲戒措施。

《意見》確立的懲戒措施包括：限制申請財政性資金項目，限制擔任國有企業法定代表人、

董事、監事，限制擔任銀行業金融機構、證券公司、基金管理公司、期貨公司、保險公司、保險

資產管理公司等的董事、監事、高級管理人員，限制特定失信人員擔任公司的董事、監事、高級

管理人員，限制證券、基金、期貨從業資格申請，限制取得榮譽稱號或獎項，加大日常監管力度

等行政性懲戒措施；以及限制乘坐飛機、限制乘坐高等級列車和席次等市場性懲戒措施。

