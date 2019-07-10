《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》對於近日銀行間市場存款類機構隔夜債券
回購（ＤＲ００１）是否出現低於超額存款準備金利率的情況，人行回應稱，今年６月２４日至
７月５日，ＤＲ００１出現低於１％的情況，最低值出現在７月４日，為０﹒８４３１％，處於
較低水平，但仍高於超額存款準備金利率０﹒７２％。
人行重申，７月２日，兩家機構在銀行間債券回購市場達成ＤＲ００１為０﹒０９％的異常
利率交易，為銀行交易員操作失誤所致，全國銀行間同業拆借中心已於７月８日就此事發布公告
。
10/07/2019 09:06
【駐京專電】人行：ＤＲ００１近期最低值仍高於超額存準率
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》對於近日銀行間市場存款類機構隔夜債券
回購（ＤＲ００１）是否出現低於超額存款準備金利率的情況，人行回應稱，今年６月２４日至
７月５日，ＤＲ００１出現低於１％的情況，最低值出現在７月４日，為０﹒８４３１％，處於
較低水平，但仍高於超額存款準備金利率０﹒７２％。
人行重申，７月２日，兩家機構在銀行間債券回購市場達成ＤＲ００１為０﹒０９％的異常
利率交易，為銀行交易員操作失誤所致，全國銀行間同業拆借中心已於７月８日就此事發布公告
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