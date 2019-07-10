【駐滬專電】上海高院對「快鹿」系列案二審駁回上訴、維持原判

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》上海市高級人民法院昨日對被告單位上海

快鹿投資集團、上海長寧東虹橋小貸公司、上海東虹橋擔保公司以及被告人黃家騮、韋炎平、周

萌萌、徐琪等１５人集資詐騙、非法吸收公眾存款系列上訴案依法作出終審裁判，裁定駁回上訴

、維持原判。

上海市第一中級人民法院今年１月對上述３家被告單位及１５名被告人作出一審判決，認為

快鹿集團、東虹橋小貸公司、東虹橋擔保公司及黃家騮等１５名單位直接負責的主管人員或其他

直接責任人員，以非法佔有為目的，採用詐騙方法非法集資４３４億元人民幣，其行為已構成集

資詐騙罪，且造成近４萬名被害人特別巨大的經濟損失，嚴重影響眾被害人家庭生活，嚴重破壞

國家金融秩序，嚴重危害國家金融安全，結合案件事實、性質、情節和對社會的危害程度，依法

判處３家被告單位罰金１５億元至２億元不等，判處１５名被告人無期徒刑至有期徒刑９年不等

，並處罰金等。

一審宣判後，黃家騮等１４名被告人均不服，提出上訴，上海市高級人民法院依法組成合議

庭進行審理。二審階段，上訴人及辯護人就上訴人是否構成集資詐騙罪、犯罪金額、在本案中的

地位、作用、自首、立功情節以及原判量刑是否過重等問題充分發表了意見。

上海高院二審查明，部分上訴人是被公安機關抓獲到案，或到案後對犯罪事實未作如實供述

，不符合自首成立條件；個別上訴人不符合立功成立條件，不能認定為有立功表現，原審綜合考

慮上訴人的犯罪事實、性質、數額、在本案中各自的地位、作用以及具有的自首、坦白、退贓、

侵吞等情節所判處的刑罰均體現了罪責刑相適應原則，量刑並無不當，故依法作出駁回上訴、維

持原判的終審裁定。

