【華為風波】美國有條件下解禁對華為供貨，華為：目前沒有回應

《經濟通通訊社１０日專訊》美國商務部長羅斯稱，美國政府將在不會對國家安全構成威脅

的情況下，向尋求對華為銷售產品的公司發放許可證。華為表示，對上述消息目前沒有回應。

而對美國總統特朗普此前決定軟化針對美國公司向華為銷售芯片和軟件的禁令，華為則表示

，對特朗普總統表態表示理解。（ｃａ）

