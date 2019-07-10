《經濟通通訊社１０日專訊》美國商務部長羅斯稱，美國政府將在不會對國家安全構成威脅
的情況下，向尋求對華為銷售產品的公司發放許可證。華為表示，對上述消息目前沒有回應。
而對美國總統特朗普此前決定軟化針對美國公司向華為銷售芯片和軟件的禁令，華為則表示
，對特朗普總統表態表示理解。（ｃａ）
10/07/2019 11:21
【華為風波】美國有條件下解禁對華為供貨，華為：目前沒有回應
《經濟通通訊社１０日專訊》美國商務部長羅斯稱，美國政府將在不會對國家安全構成威脅
的情況下，向尋求對華為銷售產品的公司發放許可證。華為表示，對上述消息目前沒有回應。
而對美國總統特朗普此前決定軟化針對美國公司向華為銷售芯片和軟件的禁令，華為則表示
，對特朗普總統表態表示理解。（ｃａ）
|國際動態10/07/2019
日指偷運化武材料往平壤 韓否認
|中國故事09/07/2019
【承興亂局】羅靜案激千重浪 承興國際暴瀉 京東拒認欠款
|生財有道09/07/2019
【吉利炒車】吉利發盈警兼降銷售目標 大摩狠劈目標價至5元
|FOCUS09/07/2019
【FOCUS】德銀大裁員伴「魔笛」 啟示盯緊盈利
|生財有道09/07/2019
《開市Good Morning》朱紅：吉利暫不宜入市博反彈
|國際動態09/07/2019
【希臘變天】保守派擊敗左翼聯盟
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰