【數據解讀】聯訊：「豬油」帶動下四季度單月ＣＰＩ同比或超３％

《經濟通通訊社１０日專訊》聯訊證券李奇霖、張德禮點評６月內地通脹數據稱，預計７月

ＣＰＩ同比持平或小幅回落，在２﹒６％－２﹒７％。水果價格的高點大概率已過，但可能要繼

續維持高位直到八九月水果上市。三季度開始生豬供給壓力可能進一步凸顯，豬肉價格壓力可能

超過市場預期。由於豬肉漲價和油價低基數，四季度單月ＣＰＩ同比有超過３％的風險。

不過由於只是單月突破３％，並非整個季度都在３％以上，加之主要是供給因素引起的，總

需求並不支持ＣＰＩ同比持續高位，通脹風險整體可控。（ｗｌ）

