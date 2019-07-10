【數據解讀】中信：內地ＰＰＩ或存一定通縮風險，但幅度相對有限

《經濟通通訊社１０日專訊》中信證券點評６月內地通脹數據稱，６月ＣＰＩ同比增速與前

月持平，結構變動邏輯與前幾個月不盡相同，即食品價格由於供給的因素在支撐整體通脹維持高

位，特別是其中的豬價和水果價格。但水果價格的環比漲幅已經有所收窄。非食品依舊疲弱體現

出經濟總需求尚待改善。

ＰＰＩ方面，６月環比下降０﹒３％，工業品價格幾乎全面下跌。只有鐵礦石由於海外供給

原因有所減少，對應上游採礦業價格環比上升。ＰＰＩ短期通縮風險有所上升，但幅度相對有限

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