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即市新聞

10/07/2019 10:00

《股林淘金－林家亨》內房獲資金吸納，天譽置業前景佳

　　《股林淘金》上周五（５日）美國公布的非農業職位就業數據勝預期，令到美聯儲本月尾的
減息半厘機會等於零，但減息四分之一厘機會仍多於半數。國內經濟面對下行壓力，內房政策仍
會以寬鬆為主，昨天（９日）公布的聯儲局上次會議紀錄，料帶動資金吸納內房板塊，投資者可
留意天譽置業（０００５９）。
　　天譽置業在大灣區、華南地區及淮海經濟區一帶從事物業發展、投資及管理。今年銷售目標
訂立為１２０億元，較去年８０億元目標提高５成，顯示集團對今年銷情有充分信心。另外，集
團執行董事兼主席余斌過去兩個月密密增持，顯示集團對今年業績充滿信心。
　　國內樓市整體平穩向好，統計局公布５月「７０個大中城市新建商品住宅價格指數」按年增
１０﹒７％，與前期１０﹒７％持平，並錄得連續４４個月上漲，預期下半年樓市仍持續向好，
天譽置業可從中受惠。
　　筆者最近獲邀與集團進行訪談，其中位於昆明擁有約１００萬平方米新的物業發展項目，計
及土地、開發及建築總成本約每平方米３０００多元人民幣，未來計劃以約每平方米８０００元
左右銷售，相信未來兩三年物業銷售收入將大幅提升，今年訂立的銷售目標應可錄得超額完成。
以現時預測市盈率為１１﹒３倍，估值仍具上升空間。投資者可待成交額明顯增加時作出吸納，
上望１﹒６元以上，止蝕於１﹒０元。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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