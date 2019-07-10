《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日
不開展逆回購操作，為連續第１３個交易日不開展逆回購。
公開市場今日有２００億元人民幣的逆回購到期，即淨回籠２００億元人民幣。（ａｃ）
10/07/2019 09:22
【人行收水】人行逆回購１３連停，淨回籠２００億
《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日
不開展逆回購操作，為連續第１３個交易日不開展逆回購。
公開市場今日有２００億元人民幣的逆回購到期，即淨回籠２００億元人民幣。（ａｃ）
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