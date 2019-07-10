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即市新聞

10/07/2019 14:16

【貿易開戰】美國對過百種中國產品豁免關稅，中國商務部轉載報道

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國政府表示，將免除從醫療設備到關鍵電容器等１１０種中
國產品的高額關稅，從周二（９日）起豁免一年。據報醫療設備製造商美敦力獲批１２項豁免請
求，網絡安全公司Ｐａｌｏ　Ａｌｔｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ旗下一種鉭電容產品，也獲得關稅豁
免。
　　但特斯拉在中國製造的汽車電路則沒有獲得豁免，美國貿易代表辦公室表示，這些零部件對
「中國製造２０２５」計劃具有戰略意義。
　　中國商務部轉載了外電有關此消息的報道。（ｅｙ）

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