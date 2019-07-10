【華為動向】傳華為系將於本月底發布首款智能電視產品

《經濟通通訊社１０日專訊》據《騰訊新聞》報道，華為子品牌榮耀將於近期發布首款電視

產品將於近期發布，這也將是華為系推出的首款智能電視產品。據報榮耀電視機尺寸為５５英寸

，屏幕供應商為京東方（深：０００７２５），預計本月底對外發布，但報道沒有提及具體推出

時間。（ｅｙ）

