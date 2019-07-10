【科創板】上交所：本周六組織開展科創板交易業務預通關測試

《經濟通通訊社１０日專訊》上海證券交易所公布，為確保科創板業務有序平穩開展，上交

所聯合中國證券金融股份有限公司和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司定於本周六

（１３日）組織開展科創板交易業務預通關測試。本次測試主要目的為驗證已完成發行的科創板

產品上市交易等業務功能。

上交所上周五（５日）公布，科創板首批上市公司將於７月２２日正式掛牌。（ｗｌ）

