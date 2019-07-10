《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，６月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比漲
２﹒７％，符合市場預期，與５月持平，連續第４個月處於「２時代」。首６月ＣＰＩ同比漲２
﹒２％。（ｃａ）
10/07/2019 09:32
【聚焦數據】內地６月ＣＰＩ持平於２﹒７％，符合預期
《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，６月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比漲
２﹒７％，符合市場預期，與５月持平，連續第４個月處於「２時代」。首６月ＣＰＩ同比漲２
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