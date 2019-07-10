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10/07/2019 09:38

【聚焦數據】內地６月ＰＰＩ同比持平遜預期，環比轉為負增長

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，６月工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比持
平，增速較上月的０﹒６％續回落，且遜於市場預期的增０﹒３％，環比則下降０﹒３％；工業
生產者購進價格同比下降０﹒３％，環比下降０﹒１％。
　　今年上半年，工業生產者出廠價格比去年同期上漲０﹒３％，工業生產者購進價格上漲
０﹒１％。
　　國家統計局城市司處長董雅秀對此表示，從環比看，在主要行業中，石油相關行業受國際原
油價格下降影響，價格由漲轉降，其中，石油和天然氣開採業價格下降３﹒９％，石油、煤炭及
其他燃料加工業價格下降１﹒９％。受前期鋼材產量大幅度增加、市場供應充足影響，黑色金屬
冶煉和壓延加工業價格由漲轉降，下降１﹒３％。此外，受近期鐵礦石需求增加、供給偏緊等因
素影響，黑色金屬礦採選業價格上漲３﹒７％，漲幅比上月擴大１﹒５個百分點。
　　從同比看，在主要行業中，漲幅回落的有煤炭開採和洗選業，上漲３﹒４％，比上月回落０
﹒４個百分點；非金屬礦物製品業，上漲２﹒５％，回落０﹒６個百分點。由漲轉降的有石油、
煤炭及其他燃料加工業，下降１﹒９％；石油和天然氣開採業，下降１﹒８％；黑色金屬冶煉和
壓延加工業，下降０﹒５％。另外，黑色金屬礦採選業價格上漲１８﹒５％，漲幅比上月擴大４
﹒３個百分點。
　　據測算，６月份同比持平，其中去年價格變動的翹尾影響和新漲價影響分別約為０﹒３個百
分點和－０﹒３個百分點。（ｃａ）

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