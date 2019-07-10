【貿易開戰】外交部：中美農產品貿易需平等尊重地解決

《經濟通通訊社１０日專訊》國務院副總理劉鶴與商務部部長鍾山，與美國貿易代表萊特希

澤及財長努欽周二通電話，討論貿易協議內容。外交部發言人耿爽表示，商務部已指出雙方就落

實兩國元首大阪會晤共識交換意見，現時沒有進一步內容可以提供。

至於會否增加購買農產品，耿爽又引述商務部的回應指，農產品貿易是中美兩國需要討論的

重要問題，希望雙方在平等及互相尊重的基礎上，找到解決問題的辦法。（ｃａ）

