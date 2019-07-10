  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/07/2019 16:53

【移交逃犯】外交部強調香港事務純屬中國內政，任何人無權干預

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據英國《金融時報》報道，美國總統特朗普與國家主席習近平
在大阪會晤時，特朗普曾承諾減少就香港修訂《逃犯條例》一事作批評。
　　外交部發言人耿爽回應時表示，中美兩國元首大阪會晤情況已發消息稿，沒有進一步補充。
他重申，中方對涉港問題的態度明確，香港是中華人民共和國的特區，香港事務純屬是中國內政
，任何外國政府、組織和個人都無權干預。（ｃａ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
中國故事10/07/2019
成本優勢顯著 春秋航空飛往收成期
生財有道10/07/2019
二線內房齊起動 富力地產值得追逐
生財有道10/07/2019
港股通新貴 貓眼娛樂價值釋放
剖析天下10/07/2019
新加坡經濟放緩 預示亞洲前景
生財有道10/07/2019
《開市Good Morning》林家亨：港股反彈僅短暫
國際動態10/07/2019
日指偷運化武材料往平壤 韓否認
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金