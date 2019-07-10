【移交逃犯】外交部強調香港事務純屬中國內政，任何人無權干預

《經濟通通訊社１０日專訊》據英國《金融時報》報道，美國總統特朗普與國家主席習近平

在大阪會晤時，特朗普曾承諾減少就香港修訂《逃犯條例》一事作批評。

外交部發言人耿爽回應時表示，中美兩國元首大阪會晤情況已發消息稿，沒有進一步補充。

他重申，中方對涉港問題的態度明確，香港是中華人民共和國的特區，香港事務純屬是中國內政

，任何外國政府、組織和個人都無權干預。（ｃａ）（ｚｚ）

