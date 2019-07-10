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10/07/2019 17:26

【科創板】人民網：質疑科創板「超募」舊思維在新環境下水土不服

　　《經濟通通訊社１０日專訊》科創板首批上市公司將於７月２２日正式掛牌。人民網評論稱
，部分投資者質疑科創板上市公司的所謂「超募」，就是用傳統思路來判研、理解和看待科創板
，呈現出的水土不服。過去Ａ股各家企業對發行市盈率「天花板」的共識和默認壓低了企業估值
，使得「打新股」成為一種無風險套利的行為，被投資者戲稱為「抽獎」。而科創板最大的特征
就是市場化定價。既然是市場化定價，就不會限制發行規模和價格－－這些能動變化恰恰是保障
市場有效定價的基本保障。（ｃａ）

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