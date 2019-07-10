《投資智慧－鄧聲興》百威（１８７６）定位高端市場可享較高估值

《投資智慧》全球啤酒市場競爭激烈，大型啤酒商不斷併購，形成行業擁有較高的估值和商

譽。以華潤啤酒（００２９１）為例，集團在２０１６年透過收購ＳＡＢ Ｍｉｌｌｅｒ持有的

華潤雪花４９％的股權，實現全資控股華潤雪花。集團還陸續收購的西湖啤酒、金威啤酒等，形

成在內地啤酒市佔率的龍頭位置。雪花是華潤主要的品牌和營收來源，但產品偏向低端，對盈利

能力貢獻有限，整體毛利率３５％左右。於是潤啤透過收購喜力啤酒，定位中高檔啤酒市場亦有

助推動盈利前景及毛利率。



對比之下，百威亞太（０１８７６）一直定位高端啤酒市場，在過往兩年及今年首季度的毛

利率在５５％左右，遠高青島啤酒（００１６８）及潤啤毛利率分別為４０％及３５％。百威亞

太在２０１７年和２０１８年收入分別達到７７﹒９億美元和８４﹒５９億美元，對比潤啤及青

啤的收入高出一大截。集團把握亞太地區（尤其是中國）城市化發展及可支配收入增長的趨勢，

提供差異化核心產品以及較高端啤酒選擇，令高端及超高端類別品牌貢獻了大部分收入。



百威亞太旗下高端啤酒在中國銷售錄中單位數增長，超高端品牌更有雙位數增長，相信高端

品牌策略將繼續令集團保持高利率水平。此外，集團每年現金流有約１６億美元，管理層表示扣

除現有業務投資及收購後，餘下或會考慮派息。百威亞太今次招股市盈率（ＰＥ）約３８﹒５倍

至４５倍，較在港上市的同業潤啤及青啤略高。雖然潤啤及青島啤在中國的市佔率較高，唯在高

端啤酒產品，百威亞太有較大優勢，故可支持較高估值。

《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

