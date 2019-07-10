《一語中的－胡明月》脆弱狀態，只能等待

《一語中的》近幾日港股市場有些走弱下跌，恆指相較上周比較疲弱，在２８０００點整數

關口再受考驗，國指亦是受壓呈震盪下跌。短期影響較大的還是源自於談判的重啟，前期利好消

息影響已出盡。以目前市場脆弱的狀態，少有風吹草動，波動就會很大，但屬於短期趨勢，市場

等待一個決定方向的時機。

本周主要是等待貨幣政策的消息，全世界的人都在等待：一是美聯儲主席鮑威爾將在國會參

眾兩院做半年度貨幣政策證詞稱述。另外周四（１１日）凌晨２點美聯儲出６月會議紀要。

《高信金融集團執行副總裁 胡明月》

