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即市新聞

10/07/2019 14:34

《一語中的－胡明月》脆弱狀態，只能等待

　　《一語中的》近幾日港股市場有些走弱下跌，恆指相較上周比較疲弱，在２８０００點整數
關口再受考驗，國指亦是受壓呈震盪下跌。短期影響較大的還是源自於談判的重啟，前期利好消
息影響已出盡。以目前市場脆弱的狀態，少有風吹草動，波動就會很大，但屬於短期趨勢，市場
等待一個決定方向的時機。
　　本周主要是等待貨幣政策的消息，全世界的人都在等待：一是美聯儲主席鮑威爾將在國會參
眾兩院做半年度貨幣政策證詞稱述。另外周四（１１日）凌晨２點美聯儲出６月會議紀要。
《高信金融集團執行副總裁　胡明月》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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