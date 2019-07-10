《一語中的》近幾日港股市場有些走弱下跌，恆指相較上周比較疲弱，在２８０００點整數
關口再受考驗，國指亦是受壓呈震盪下跌。短期影響較大的還是源自於談判的重啟，前期利好消
息影響已出盡。以目前市場脆弱的狀態，少有風吹草動，波動就會很大，但屬於短期趨勢，市場
等待一個決定方向的時機。
本周主要是等待貨幣政策的消息，全世界的人都在等待：一是美聯儲主席鮑威爾將在國會參
眾兩院做半年度貨幣政策證詞稱述。另外周四（１１日）凌晨２點美聯儲出６月會議紀要。
《高信金融集團執行副總裁 胡明月》
10/07/2019 14:34
《一語中的－胡明月》脆弱狀態，只能等待
《一語中的》近幾日港股市場有些走弱下跌，恆指相較上周比較疲弱，在２８０００點整數
關口再受考驗，國指亦是受壓呈震盪下跌。短期影響較大的還是源自於談判的重啟，前期利好消
息影響已出盡。以目前市場脆弱的狀態，少有風吹草動，波動就會很大，但屬於短期趨勢，市場
等待一個決定方向的時機。
本周主要是等待貨幣政策的消息，全世界的人都在等待：一是美聯儲主席鮑威爾將在國會參
眾兩院做半年度貨幣政策證詞稱述。另外周四（１１日）凌晨２點美聯儲出６月會議紀要。
《高信金融集團執行副總裁 胡明月》
|生財有道10/07/2019
二線內房齊起動 富力地產值得追逐
|生財有道10/07/2019
港股通新貴 貓眼娛樂價值釋放
|剖析天下10/07/2019
新加坡經濟放緩 預示亞洲前景
|國際動態10/07/2019
日指偷運化武材料往平壤 韓否認
|中國故事09/07/2019
【承興亂局】羅靜案激千重浪 承興國際暴瀉 京東拒認欠款
|生財有道09/07/2019
【吉利炒車】吉利發盈警兼降銷售目標 大摩狠劈目標價至5元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰