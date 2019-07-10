《拆局麒想－林嘉麒》長實（０１１１３）評級被撤回無損信貸實力

《拆局麒想》惠譽撤回對長實集團（０１１１３）所有評級，原先對長實的長期外幣信貸評

級為Ａ，展望評級為穩定，高級無擔保債券評級Ａ，由長實地產發行規模達３０億美元的歐元中

期票據同樣擁有Ａ評級。信貸評級目的是評估某投資產品的信貸風險，以便投資者作出參考，然

後作出投資決定。部分投資者聽到評級被撤回，反應或過於敏感。



＊未被評級不代表信貸惡劣＊



首先，要知道信貸評級機構為債券發行人進行評估，不論是企業或政府。主要的債券評級機

構包括標準普爾、穆迪和惠譽。個別債券評級大致分為投資級別和高收益類別，後者亦即所謂的

「垃圾」債券。在這兩個類別下，債券會在ＡＡＡ級至Ｄ級之間獲得一個較具體的評級。

不過，未被評級的債券發行人或債券，並不代表發行人的信貸狀況惡劣，或出現信貸違約的

問題。信貸評級機構是一間商業公司，只是提供評估信貸風險服務，透過深入分析個別企業的帳

目和業務前景，從而釐定企業還款的可能性。考慮到營運利潤率、固定開支、間接開支和現金流

等因素，從基本角度審視一間企業還債的財務能力。



＊維持標準普爾及穆迪評級＊



事實上，有部分知名的香港上市公司，其部分發行的債券也沒有評級，例如：新世界

（０００１７）、恆隆地產（００１０１）等。何況評級機構作出評級服務是需要收錢的，部分

企業可因應商業決定而減少此費用開支。今次惠譽撤回原因是長實停止參與評級過程，不再向惠

譽提供資訊，變相是炒了惠譽魷魚，但長實已表示標準普爾及穆迪兩家機構維持評級，而且是穩

定的Ａ評級，行動顯示長實有繼續向標準普爾和穆迪提供資訊。事實上，現時三間國際評級機構

中，惠譽屬於最小型，長實要慳錢，踢走惠譽亦是合理。



＊金融機構章程要求可滿足＊



當然，評級機構在金融市場上有其特別的作用。部分投資金融機構ｂｕｙｓｉｄｅ的

Ｍｅｍｏｒａｎｄｕｍ之章程內或有列明投資標的是需要評級的，甚至乎是兩間或以上的評級級

別。長實已表示，標準普爾及穆迪兩家機構維持評級，相信在足夠資訊供投資者參考之外，亦滿

足了金融機構的章程要求。當然，資本市場中，部分有評級的資產亦可用作於抵押貸款之用途，

長實繼續有兩間評級機構作評級，今次事件未會影響融資市場。

《宏匯資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》（筆者並無持有上述股份）

