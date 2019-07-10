《投資筆記－黃子燊》經濟角度看貿戰前景，滯脹若生有利黃金

《投資筆記》過往一周，主要令人關注的數據為美國非農數據大勝預期，令美聯儲本月減息

存有變數，及伊朗提升濃縮鈾濃度，令地緣局勢轉趨緊張。７月１０日，美國聯儲局主席將前往

美國國會出席聽證會，屆時相信會對月底是否減息會有進一步啟示，戰友不妨留意。



＊留意鮑威爾出席聽證會取態，滯脹風險不能忽視＊



中美貿易衝突方興未艾，最後會演變成如何？如運用經濟學推演，如中美繼續相爭下去，發

生停滯式通脹（滯脹，ｓｔａｇｆｌａｔｉｏｎ）是其中一個不可忽視的可能性。中美之間互徵

關稅，除卻影響雙方在對方處的投資總額外，其實對物價亦會有所影響。因為在國際分工中，某

部分商品由某國製造出口，是因為該國生產該物品擁有比較優勢－如（ｉ）開徵關稅後，商家搬

往原先沒比較優勢的其他地方生產，則商品的成本必然會較原先為高，令商品出廠價格上漲，最

終傳導到消費者處；而（ｉｉ）如商家留在原有地方生產，則出口商、進口商及消費者均須分擔

關稅，有關成本的上升最終亦會傳導到價格上。至於消費者端的價格上升多少，則須視乎需求彈

性，但價格會上漲是近乎必然。這已具備出現通脹的雛型。

如中美貿易爭端持續的話，雙方均有刺激性政策可以緩沖這些影響－例如美聯儲可進行減息

；而中國則可減稅降費及提供財政刺激。這些政策的共通點為，均會增加總需求或貨幣供應。如

雙方輪流祭出刺激措施支撐本地經濟，可能又會回到以往大水漫灌（中國）或量化寬鬆（美國）

以支撐經濟的地步。



＊滯漲情景下，黃金將成最大受益者＊



若如此，其中一個發展的可能性是－環球經濟或會回到實體經濟緩慢增長（因為貿易爭端打

擊投資及消費），須靠寬鬆貨幣政策托底的年代。但這回不同的是，以往寬鬆貨幣政策的資金主

要流往金融資產，故對貨品及服務的價格沒有太大影響。而這回則不然，除了有寬鬆貨幣政策，

令社會累積過盛的流動性外，中美雙方的物價均可能因不斷升級的關稅而持續提升，並造成通脹

預期。若如此，消失多時的通脹或因而在經濟停滯期復活，從而產生「滯脹」，最後可能導致雙

方均要以經濟作為代價，加息以抑通脹了。一旦此事發生，相信作為貨幣替代品的黃金，將為最

大受益者。戰友們如有相關顧慮，可考慮撥每月收入一小部分去購買實物黃金（如本地銀行有提

供的金幣或金條）。如想透過ＥＴＦ達到此目的的，則可考慮實金庫存存於香港國際機場貴金屬

儲存庫的價值黃金ＥＴＦ（０３０８１）。

《晉裕環球資產管理投資研究部投資分析師 黃子燊》

